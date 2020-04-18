الامارات | حكومة الإمارات تعقد إحاطة إعلامية جديدة الساعة الـ5 حول مستجدات "كورونا"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد حكومة الإمارات الإحاطة الإعلامية السادسة عشر للتعريف بآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك عند الساعة الخامسة من مساء اليوم. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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