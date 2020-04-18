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الامارات | حكومة الإمارات تعقد إحاطة إعلامية جديدة الساعة الـ5 حول مستجدات "كورونا"

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد حكومة الإمارات الإحاطة الإعلامية السادسة عشر للتعريف بآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك عند الساعة الخامسة من مساء اليوم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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