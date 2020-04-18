الامارات | ضوابط وتسهيلات لـ"ذبائح رمضان" في مسالخ أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط وتسهيلات لـ"ذبائح رمضان" في مسالخ أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية مدينة أبوظبي جاهزية واستعداد مسالخها لاستقبال كافة ذبائح الجمهور خلال شهر رمضان المبارك، والتي يتوقع أن تقارب 70 ألف ذبيحة، وتقديم أفضل الخدمات في كافة مسالخها في مدينة أبوظبي وضواحيها، وهي، مسلخ أبوظبي الآلي المخصص للذبح التجاري، ومسلخ أبوظبي في منطقة الميناء المخصص للجمهور، ومسلخ بني ياس، ومسلخ الشهامة الذي يقع في منطقة الشهامة القديمة، ومسلخ الوثبة الذي يقع على طريق العين (الشاحنات) في منطقة الوثبة.

وتسهيلاً على الجمهور، اعتمدت البلدية آلية تلقي الطلبات عبر تطبيق (ذبيحتي)، كما طرحت تطبيقاً جديداً للطلبات الرقمية (ذبائح الجزيرة)، حيث يتيحان للمتعاملين تقديم الطلبات بكل سهولة من خلال الاختيارات المتاحة فيهما، و يتم تجهيز جميع أنواع الذبائح وتوصيلها إلى الجمهور في أبوظبي من دون تحمل أي رسوم للتوصيل.

كما أتاحت البلدية للمتعاملين الراغبين في تسلم لحوم ذبائحهم بأنفسهم -اختصاراً للوقت- البقاء في سياراتهم وتحديد كافة تفاصيل التقطيع، التي على ضوئها يتم ذبح الحيوان وإجراء عمليات التقطيع، ومن ثم توصيل اللحوم إلى سيارات المتعاملين، دون الحاجة إلى وجودهم داخل قاعات الانتظار بالمسلخ حفاظاً على أمن وسلامة الجمهور في غضون الظروف الحالية.

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وتقدم مسالخ البلدية خدماتها للجمهور طوال شهر رمضان المبارك، بواقع وردية واحدة كل يوم، يعمل فيها 145 قصاباً، حيث يبلغ عدد القصابين 50 قصاباً في مسلخ بني ياس، و35 في مسلخ أبوظبي للجمهور، و35 في مسلخ الوثبة، و25 في مسلخ الشهامة.

وتفتح المسالخ التابعة لبلدية مدينة أبوظبي أبوابها لتلقي الطلبات وتقديم خدمات ذبح المواشي وفقاً لأفضل المعايير الصحية في كافة المسالخ خلال أيام الأسبوع من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً.

وتنوه البلدية أنها ستقوم بإبلاغ المتعاملين في حال حصول أي تغييرات بمواعيد استقبال المسالخ للجمهور الكريم .

جدير بالذكر أنه يتم تعقيم الأماكن العامة والمشتركة في جميع أرجاء المسالخ وبشكل يومي قبل وبعد الانتهاء من الأعمال اليومية وأثناء سير العمل، كما يتم إجراء فحص يومي صباحي لدرجات الحرارة لجميع العاملين في كل مسلخ، ومتابعة الحالة الصحية العامة لهم، وتحويل من تظهر عليه أي أعراض إعياء مرضي إلى المستشفى، كذلك التنبيه للجمهور الكريم بشأن الإبقاء على مسافة آمنة بينهم حفاظا على سلامتهم وصحتهم