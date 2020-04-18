123 ألف طن إنتاج أبوظبي من الخضراوات

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ إجمالي كمية إنتاج الخضراوات في الحقول المكشوفة والبيوت المحمية بإمارة أبوظبي نحو122,550 طناً خلال الموسم الزراعي 2018-2019، وقدرت المساحة المزروعة بنحو 18,711 دونماً، حيث أنتجت مزارع العين وحدها نحو 74,885 طناً، بنسبة تصل إلى نحو 61.1 % من إجمالي إنتاج الإمارة، وبمساحة إجمالية بلغت نحو 10,281 دونماً، بنسبة 55% من إجمالي المساحة المزروعة، تليها مزارع الظفرة التي أنتجت نحو 26,569 طناً من الخضراوات، بنسبة 21.7% من إجمالي إنتاج الإمارة على مساحة بلغت نحو 4,199 دونماً بنسبة 22%، ثم أخيراً مزارع أبوظبي والتي أنتجت نحو 21,096 طناً بنسبة 17.2 % من إجمالي الإنتاج وبمساحة إجمالية قدرت بنحو 4,231 دونماً، بنسبة 23% من إجمالي المساحة المزروعة في أبوظبي.

ويمثل هذا الإنتاج الكثيف ثمرة جهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لزيادة المساحة المزروعة في الإمارة وتطوير أنماط الزراعة بالاعتماد على التقنيات الحديثة والأنظمة الملائمة لظروف التربة والمناخ، بالإضافة إلى مواجهة تحدي ندرة المياه، حيث تحرص الهيئة على استدامة قطاع الزراعة، وتحقق رؤية حكومة أبوظبي وتطلعات أصحاب المزارع من خلال مساعدتهم على تنمية وزيادة الإنتاج المحلي لتعزيز تنافسيته في السوق وتنمية مساهمته في منظومة الأمن الغذائي.

وبلغ إجمالي مساحة الحقول المكشوفة المزروعة بالخضراوات في إمارة أبوظبي نحو 13,735 دونماً، حيث تستحوذ العين وحدها على نصف هذه المساحة نحو 6,898 دونماً، وبنسبة 50.2% من إجمالي المساحة المزروعة، بينما تبلغ مساحة الحقول المكشوفة في أبوظبي نحو 3,566 دونماً، بنسبة 25.9% مقابل 3,272 دونماً في الظفرة بنسبة 23.9%.

وتقدر كمية إنتاج الخضراوات في الحقول المكشوفة بمزارع الإمارة بنحو 44,125 طناً خلال الموسم الزراعي 2018-2019، وأنتجت مزارع العين وحدها حوالي 19,992 طناً بنسبة تصل إلى نحو 45.3% تليها مزارع الظفرة التي أنتجت نحو 14,051 طناً من الخضراوات بنسبة 31.8% من إجمالي إنتاج الإمارة، ثم أخيراً مزارع أبوظبي التي أنتجت نحو 10,081 طناً بنسبة 22.9%.

البيوت المحمية

أما بالنسبة لمساحة البيوت المحمية المزروعة بالخضراوات في إمارة أبوظبي، فقد بلغت نحو 4,976 دونماً، وتستحوذ العين وحدها على أكثر من ثلثي هذه المساحة نحو 3,383 دونماً بنسبة 68%، مقابل 927 دونماً في الظفرة بنسبة 18.6%، بينما بلغت مساحة البيوت المحمية المزروعة بالخضراوات في أبوظبي نحو 666 دونماً بنسبة 13.4%.

وتقدر كمية إنتاج الخضراوات في البيوت المحمية بأبوظبي بنحو 78,425 طناً خلال الموسم الزراعي 2018-2019، وأنتجت مزارع العين وحدها نحو 54,893 طناً بنسبة تصل إلى نحو 70%، تليها مزارع الظفرة التي أنتجت حوالي 12,517 طناً من الخضراوات بنسبة 16% من إجمالي إنتاج الإمارة، ثم أخيراً مزارع أبوظبي التي أنتجت نحو 11,015 طناً بنسبة 14%.

المحاصيل العلفية

أما بالنسبة للمحاصيل العلفية، فقد بلغ إجمالي إنتاج مزارع أبوظبي نحو 161,506 طن، معظمها من محاصيل الذرة والشعير والجت التي تستخدم لتغذية الثروة الحيوانية في العزب والمزارع، حيث بلغ إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل العلفية 36,259 دونماً، وتوزع الإنتاج حسب المناطق بواقع 125,556 طناً في منطقة العين بمساحة إجمالية بلغت 27,207 دونمات، تليها منطقة الظفرة بمساحة بلغت نحو 5,244 دونماً، حيث أنتجت نحو 22,025 طناً، ثم أبوظبي بمساحة 3,808 دونم، وإنتاج 13,925 طناً.

جهود

تعمل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مع المزارعين لزيادة المساحة المزروعة في الإمارة وتطوير أنماط الزراعة.

وتحرص الهيئة على إطلاق خطة زراعية في بداية الموسم الزراعي تستهدف تنظيم الإنتاج وتنويع الأصناف، بما يتوافق مع احتياجات المستهلكين، وظروف كل منطقة وتتنوع أصناف المحاصيل المطروحة في الخطة الزراعية لتصل إلى 42 صنفاً من الخضراوات والفواكه والورقيات، بالإضافة إلى المنتجات العضوية، والتي تمنح أصحاب المزارع الفرصة للتوسع في الزراعة وتسويق منتجات غير اعتيادية تلبي احتياجات السوق من المنتج المحلي، حيث يتم توزيع المحاصيل بين مزارع البيوت المحمية ومزارع الحقول المكشوفة لمنع التنافس خلال موسم الإنتاج، مثل الطماطم العادية الدائرية ليكون إنتاجها من البيوت المحمية، بحيث يتم توجيه المزارعين إلى زراعة أصناف غير تقليدية من الفواكه مثل التين، والمانجو، والبرتقال، والجوافة، والجريب فروت والليمون، بالإضافة إلى أصناف من الورقيات، مثل النعناع، البقدونس، والكزبرة.