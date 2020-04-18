الالتزام بقواعد التسوق يعزز الصحة العامة

آمنه الكتبي (دبي)

وجهت بلدية دبي عدة نصائح للجمهور عند التسوق وتخزين الأطعمة، وذلك ضمن حملة «معاً لسلامة الغذاء»، تضمنت ضرورة الحرص على فصل الخضراوات والفواكه عن اللحوم النيئة، والتأكد من أن تكون الأغذية المعبأة محكمة الإغلاق.

كما دعت عبر موقعها إلى ضرورة الحرص على شراء اللحوم والأسماك، والبيض في نهاية جولة التسوق، والحرص على التوجه للمنزل وتخزينها فوراً، وأن يتم إذابة اللحوم المجمدة والأسماك عن طريق وضعها في الرف السفلي داخل الثلاجة.

وأكدت بلدية دبي ضرورة تجنب فتح الثلاجة بشكل متكرر للحفاظ على برودة الطعام، وعدم ترك الأطعمة الساخنة حتى تبرد تماماً خارج الثلاجة، ويجب وضع الطعام الساخن في الثلاجة أو البراد بمجرد توقف تصاعد البخار، والحرص على تقسيم الطعام في أوعية صغيرة لتبرد بسرعة أكبر في الثلاجة.

ومن ضمن النصائح التي وجهتها بلدية دبي ضرورة عدم ملء الثلاجة، والتأكد من وجود مجال لتدوير الهواء داخلها لضمان التبريد الفعال، وفي حال حفظ بقايا الطعام في الثلاجة يحب تناوله في غضون يومين إلى ثلاثة أيام على الأكثر، والحرص على قراءة البطاقة الغذائية لمعرفة إذا ما كانت تحتوي على مسببات للحساسية الغذائية، كما ويجب استخدم أواني طبخ مختلفة عند تحضير الطعام للمصابين بالحساسية الغذائية.

وشملت النصائح أهمية التأكد من فصل الطعام الخالي من مسببات الحساسية عن غيره، مشيرة إلى أنه من مسببات الحساسية الشائعة الفول السوداني، المكسرات، القشريات، الحليب والغلوتين، الأسماك، السمسم، البيض والصويا، موضحة ضرورة إبلاغ المشرف الصحي بوجود أي حساسية غذائية عند طلب الطعام.

وتوجت بلدية دبي جهودها الكبيرة في مجال السلامة الغذائية ببناء أنظمة إلكترونية متكاملة لتعزيز هذه الثقافة، وتمكين الشركاء في السلسلة الغذائية من تحقيق الهدف المرجو لسلامة الغذاء في إمارة دبي، حيث تتم مراقبة الأغذية عبر المنافذ باستخدام نظام محكم يرتبط بنظام مختبر دبي المركزي لفحص العينات بصورة ممنهجة لضمان مطابقة الأغذية المستوردة لأعلى معايير السلامة الغذائية، إضافة إلى ذلك يتم تخطيط عمليات التفتيش على المؤسسات الغذائية المختلفة عبر نظام التفتيش الذكي بمعايير متسقة مع متطلبات بلدية دبي لسلامة الغذاء. وذكرت بلدية دبي أنه لتعزيز هذه الجهود تم إطلاق منصة «فودووتش» التي تعد منصة ذكية تجمع كافة الأطراف في السلسة الغذائية من مؤسسات غذائية مزودي الخدمات وموردي الأغذية عملت هذه المنصة الرقمية التنبؤية على تسهيل انتقال المعلومات بين الجهات الرقابية والمؤسسات الغذائية ومقدمي الخدمات والجمهور، ما ساهم في تعزيز الشفافية، وتحقيق مبدأ المسؤولية المشتركة في سلامة الغذاء.