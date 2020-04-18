معايير لتقييم المعلمين خلال «التعلم عن بعد»

دينا جوني (دبي)

حددت وزارة التربية والتعليم 9 معايير، تندرج ضمن ثلاثة محاور لتقييم المعلمين الأقل كفاءة خلال مرحلة التعليم عن بعد، ودعت الوزارة إدارات المدارس الحكومية، من خلال إدارة شؤون الموظفين، إلى حصر أسماء أعضاء الهيئة الإدارية والأكاديمية، الذين لا يتوافق تقييمهم مع معايير تقييم الموظف المطلوبة، وذلك في موعد أقصاه 22 أبريل الجاري، على أن ترسل النماذج للمدير الأول.

ويتعلق المحور الأول بالكفايات المهنية والتربوية، ويتضمن 3 معايير، هي: تدني مستوى الأداء أو عدم الكفاية العلمية، وعدم القدرة على أداء المهام والمسؤوليات بسبب الظروف المرضية والتقدم بالعمر، وضعف الإدارة الصفية وعدم مناسبة العمل بالمرحلة الدراسية الحالية.

والمحور الثاني هو الاتصال والتواصل الاجتماعي، ويتضمن معيارين، هما: عدم القدرة على التعامل مع الطلاب وأولياء الأمور، وعدم التعاون مع فريق العمل وإدارة المدرسة، والمحور الثالث هو الالتزام باللوائح والقوانين، ويتضمن أربعة معايير، هي: عدم الالتزام بالنظم واللوائح المعمول بها، وكثرة الغياب والتأخر والاستئذان ما يؤثر سلباً على العمل، ورفض استلام الجدول المدرسي بالنسبة لفئة المعلمين، وعدم الالتزام بإنجاز المهام الموكلة إلى الموظف من قِبل إدارة المدرسة حسب متطلبات ومسؤوليات الوظيفة.

وأرفقت الوزارة في تعميمها إلى المدارس، نموذج تقييم أداء الموظفين لكي يُذكر فيها أسباب عدم كفاءة المعلم، والإجراءات التي تمّ اتخاذها قبل رفع الطلب، بالإضافة إلى توصيات مدير النطاق ومدير المدرسة ومدير المجلس التعليمي، مرفقة بجميع الإجراءات الإدارية والفنية التي تمت من قبل إدارة المدرسة ومدير النطاق، وتقرير إداري وفني شامل عن أداء الموظف، معتمد من إدارة المدرسة ومدير النطاق.

ولفتت الوزارة في تعميمها، إلى تعبئة نموذج التقييم المرفق، مع ضرورة إرفاق معايير تقييم الأداء المطلوبة لوظائف الهيئة الإدارية والأكاديمية، وتقرير مفصّل عن الموظف مع توضيح الإجراءات التي تم اتخاذها من إدارة المدرسة، بحق الذين لم يوفوا معايير التقييم.

«شركاء» تحظى بإقبال أولياء الأمور والطلبة والمعلمين

نظمت إدارة التدريب والتنمية المهنية في وزارة التربية والتعليم، أمس، جلسة «شركاء» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

تناولت الجلسة أهمية القراءة و«منصة نهلة وناهل» التي أتاحتها الوزارة للقراءة بهدف دعم اللغة العربية وتفعيلها داخل منظومة «المدرسة الإماراتية».

وتضم المنصة قرابة 1000 قصة منها قصص الأنبياء وقصص علمية ومسلية وأخرى عن الحروف وعالم الحيوانات وغيرها.. ويركز المنهاج المتبع في المنصة على المرح والتحفيز لإتقان اللغة.