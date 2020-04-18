«الداخلية» تقدم إرشادات لتعقيم المنازل

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قدمت وزارة الداخلية على حساباتها، عبر وسائل «التواصل الاجتماعي»، عدداً من النصائح والإرشادات الصادرة من جهات مختصة، مؤكدةً أنه في ظل انتشار الأوبئة والأمراض، وخاصة بعد ظهور فيروس «كورونا»، أصبحت مسألة تعقيم البيوت والمنازل أمراً لا بد منه بصورة يومية، وذلك حرصاً على السلامة العامة، ومن منطلق «الوقاية خير العلاج».

وتقدم وزارة الداخلية مجموعة من النصائح والإرشادات بـ 4 لغات مختلفة لتعقيم المنازل، لافتةً إلى أنه قبل البدء في تنظيف المنزل وتطهيره، يجب ارتداء القفازات الطبية، والالتزام بالإرشادات، وفور الانتهاء يجب إلقاء القفازات في القمامة وغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون.

وحثت على تنظيف الأسطح الناعمة، موضحةً أنه قبل البدء بالتنظيف يجب العلم أن بقاء الأسطح مبللة بالماء يؤدي إلى الرطوبة، والرطوبة بيئة خصبة لانتشار الأوبئة والفيروسات، ومن ثم القيام بمسح الأرضيات والأسطح الناعمة، كالرخام، والخشب، والزجاج.

وأشارت إلى وجود أشياء تحتاج إلى التنظيف اليومي، حيث يجب تنظيف مقابض الأبواب، والدواليب، والأدراج، والصنابير، والمكاتب، والمراحيض، والمطبخ، ومفاتيح الإضاءة، والهواتف، وأجهزة التحكم عن بعد.

وأوضحت، أن الصابون من المنظفات الكافية لتنظيف الأيدي، والاستعمال الشخصي، أما الكلور فيفضل أن يستخدم لمسح الأرضيات، والمراحيض، والصنابير، أم الكحول فيفضل استخدام (70% بحد أدنى)، لأنه يناسب الأسطح الخشبية، والمقابض، والملابس كونه مادة طيارة.

كما يفضل دائماً أن يتم تهوية المنزل بالكامل، وخاصة أثناء التنظيف والتعقيم.