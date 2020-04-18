برنامج تدريبي لإدارة وتشغيل المستشفيات الميدانية

أبوظبي (الاتحاد)

بمبادرة من أطباء الامارات، أطلقت حاضنة الأفكار التابعة لإمارات العطاء أول برنامج تدريبي لبناء قدرات الكوادر الوطنية التخصصية في الطب الميداني وإدارة وتشغيل العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية لزيادة جاهزيتها للاستجابة الطبية للأمراض الوبائية وبالأخص مرض كورونا.. في بادرة احترازية تعد الأولى من نوعها في الدولة وذلك في إطار حزمة مبتكرة من الأفكار الهادفة إلى الحد من انتشار الأمراض المعدية، وذلك لإيجاد حلول واقعية للمشاكل الصحية والتوعوية الناتجة عن تفشي مرض فيروس كورونا، من خلال تحويل أفكار الشباب من أطباء الإمارات إلى مشاريع واقعية تنفذ بشكل مباشر، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الصحية والتعليمية.

تأتي المبادرة في إطار جهود الدولة للحد من انتشار مرض فيروس كورونا واستكمالاً لمبادرات زايد العطاء التي قدمت للبشرية نموذجاً مميزاً للعمل الطبي الميداني والتخصصي في العشرين سنة الماضية منذ تأسيسها واستطاعت أن تصل برسالتها الإنسانية لما يزيد عن 20 مليون طفل ومسن في شتى بقاع العالم.. من خلال سلسلة من المستشفيات الميدانية والعيادات المتنقلة التي قدمت نموذجاً مبتكراً يحتذى به من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية محليا ودوليا.

وقال الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات رئيس جمعية إمارات العطاء: إن البرنامج التدريبي ينقسم إلى مرحلتين الأولى تدريب عن بُعد والثانية تدريب ميداني في إدارة المستشفيات الميدانية والعيادات المتنقلة.. ما سيساهم في تقديم حلول واقعية لبناء قدرات الكوادر الطبية في ظل الحاجة المتزايدة لتجهيز مستشفيات ميدانية احترازية تكون جاهزة عند الحاجة كذراع داعم لجهود القطاعات الحكومية والخاصة.

وأكد أن البرنامج صمم من قبل الشباب من أبناء زايد الخير في بادرة لرد الجميل للوطن لاستقطاب الكوادر التخصصية الطبية وتطوير مهاراتها لتمكينها من تقديم خدمات تطوعية تشخيصية علاجية ووقائية للمجتمع المحلي والدولي.

من جهته، أشار الدكتور أنور الزعابي من المجلس الإماراتي للإنعاش إلى أن البرامج التدريبي يعنى ببناء قدرات الأطباء على أسس إدارة المستشفيات الميدانية بأنواعها المختلفة وأفضل طرق التشغيل وفق المعايير الدولية.