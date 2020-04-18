طقس صحو غائم جزئياً اليوم

أبوظبي (وام) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية/‏ 15 - 25 تصل إلى 38 كم/‏س.

والخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 33:09 والمد الثاني عند الساعة 06:00، والجزر الأول عند الساعة 51:16 والجزر الثاني عند الساعة 14:05.

وبحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:44 والمد الثاني عند الساعة 07:47 والجزر الأول عند الساعة 13:07 والثاني عند الساعة 12:02.

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