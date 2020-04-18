سفيرة الدولة لدى الدنمارك تزور دار مسنين في كوبنهاغن

كوبنهاغن (الاتحاد) قامت السفيرة فاطمة خميس المزروعي، سفيرة الدولة لدى الدنمارك، بزيارة ودّية لدار Sølund للمسنين، حيث اطمأنت شخصياً على أحوال المقيمين بالدار، وتم توزيع الورود عليهم. وتأتي الزيارة في إطار السعي المستمر والحثيث لتفعيل الدبلوماسية الثقافية،

وحرصاً من سفيرة الدولة لدى الدنمارك على تقديم المثال المشرّف لحسن التضامن والتلاحم الإنساني خلال جائحة COVID-19.

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