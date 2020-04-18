مواطنون ومقيمون ينشدون للإمارات

أبوظبي (الاتحاد) تفاعل الجمهور مع دوريات شرطة أبوظبي مرددين النشيد الوطني من شرفات المنازل في مشاهد حماسية مؤثرة ومفعمة بالولاء والمحبة للقيادة الرشيدة ولدولة الإمارات رصدتها عدسة الإعلام الأمني ضمن مبادرة «معاً ننشد للإمارات» التي أطلقتها مؤسستا ميثاء بنت أحمد آل نهيان ودوبامين للسعادة والإيجابية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، تعبيراً عن الحب والامتنان للقيادة الرشيدة، من خلال مشاركة المواطنين والمقيمين في أداء النشيد الوطني في كل من أبوظبي والعين والظفرة.

ولوح السكان بأيديهم للدوريات وسيارات الإسعاف والتدخل السريع والدفاع المدني مرددين النشيد الوطني، ضمن المبادرة التي منحت الفرصة للمواطنين والمقيمين للتعبير عن حبهم وشكرهم وامتنانهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على رعايته الإنسانية التي لم تقتصر على الإمارات فحسب بل امتدت لتلبي النداءات الإنسانية في مختلف دول العالم. وردد الجمهور النشيد الوطني في صورة تعبر عن المحبة للإمارات والشعور بالطمأنينة مع العيون الساهرة.

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