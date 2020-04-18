«الوطني للإعلام»: الإعلام الإماراتي أثبت قدرته على التعامل مع التحديات بمهنية واحترافية

أبوظبي (وام)

ثمن مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام الدور المحوري الذي تقوم به وسائل الإعلام الوطنية، ومساهماتها الفاعلة في دعم ومساندة الجهود المتميزة التي تبذلها الحكومة بمختلف جهاتها، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، حيث أثبتت هذه الوسائل قدرتها على التعامل مع التحديات وإيصال المعلومات الصحيحة والموثوقة إلى الجمهور بكل مهنية واحترافية، بعيداً عن الإشاعات والمعلومات المغلوطة.

جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس عن بُعد، برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، رئيس المجلس، وحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، ومنى المري، نائب رئيس مجلس دبي للإعلام، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وراشد سعيد العامري، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، ومالك آل مالك، المدير العام لسلطة دبي للتطوير، وعبدالناصر الشعالي، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومريم القصاب آل علي، عضواً، ومحمد جلال الريسي، مدير عام المجلس بالإنابة، وذلك انسجاماً مع التدابير والإجراءات الحكومية.

وأعرب المجلس عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، وتوجيهاتها المستمرة لجميع الجهات للقيام بكل ما يلزم لضمان صحة المواطنين والمقيمين وحماية المجتمع.

وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر حرص المجلس الوطني للإعلام على التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات الإعلامية والجهات الحكومية بشكل مستمر ووثيق، لضمان إيصال رسائل الدولة وإجراءاتها وتدابيرها الوقائية على النحو الذي يسهم في تعزيز الجهود الوطنية، ويرسخ ثقافة المسؤولية الفردية لدى المواطنين والمقيمين، بحيث يكون كل فرد من أفراد المجتمع مسؤولاً ولاعباً أساسياً في مواجهة هذا المرض.

ولفت معاليه النظر إلى الدور الفاعل والمؤثر الذي تقوم به وسائل الإعلام عبر حملاتها التثقيفية والتوعوية، والتي أسفرت عن التزام كبير بالتدابير والإرشادات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على تمكين مختلف الجهات المعنية من القيام بدورها الوقائي والصحي على أكمل وجه، لكون تعاون الجميع يعتبر ضرورة وعاملاً رئيساً في نجاح الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر: «إن الوعي المجتمعي يمثل رأس الحربة في مواجهة انتشار الفيروس، وإن التزام الجميع بالتدابير والإجراءات التي تتخذها الحكومة هو الضمانة الفعلية لاحتواء المرض والقضاء عليه»، مشدداً على أن المجلس الوطني للإعلام سيواصل دوره بالتعاون مع مختلف مؤسسات القطاع الإعلامي، في إطلاق الحملات التوعوية والتثقيفية، حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.

واستعرض الاجتماع جهود المجلس لدعم القطاعات المختلفة، ومن أبرزها تقديم حزمة من التسهيلات لدعم قطاع الإعلام والنشر خلال الظروف الحالية، والتوجيه بالتعامل مع الموردين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة بنسبة لا تقل عن 90%، وتسريع عملية صرف المستحقات للموردين خلال 15 يوماً، وإعفاء الموردين المتأثرين من غرامات التأخير في العقود لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، ووضع الضوابط والتعليمات المتعلقة بعمليات التصوير التلفزيوني والسينمائي وتوزيع المطبوعات الورقية ووضع ضوابط لها لمنع انتشار فيروس كورونا. وناقش المجلس استراتيجيته وخططه للتعامل مع تحدي فيروس كورونا، والإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز دور القطاع الإعلامي في هذه الظروف.