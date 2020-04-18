«إسلامية دبي» تنفي ترخيص «صندوق الأمل بالإمارات»

دبي (الاتحاد) نفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ما تم تداوله من إشاعات حول ترخيص «صندوق الأمل بالإمارات».

وحثت الدائرة على توخّي الحذر والدّقّة في نشر مثل هذه المعلومات، وأن دولة الإمارات منذ تأسيسها حققت نقلة مهمة في مسار العمل الخيري والإنساني، فهي لم ترسخ ثقافة العطاء والعمل التطوعي في الدولة فقط، وإنما أسهمت في تأسيس وتعزيز استدامة العمل الخيري والإنساني أيضاً، ما عزز مكانتها على خريطة العمل الإنساني محلياً وعالمياً.

وتحرص الدائرة على دعم وتشجيع حملات جمع التبرعات وأنشطة العمل الخيري في إمارة دبي بما يتماشى ومستهدفات البند التاسع من وثيقة الخمسين، والالتزام بأعلى المعايير المعتمدة في هذا المجال وفق الضوابط التي يحددها القانون، وتعمل بشكل مستمر مع الجهات المعنية كافة لتعزيز ثقافة العمل الخيري، الأمر الذي سيعـزز الثقة بين الجهات المانحة من مؤسسات وأفراد وبين الجمعيـات الخيرية والجهات المستفيدة من التبرعات، بما يضمن وصول التبرعات لمستحقيها.

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