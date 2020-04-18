خليفة بن محمد: «الإمارات تتطوع» حملة مستدامة لتطويق كورونا

أبوظبي (الاتحاد)

قال الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، الرئيس الفخري لفريق فزعة التطوعي: إن «الإمارات تتطوع» حملة وطنية لبذل أنبل رسالة إنسانية لمساندة خط الدفاع الأول، والجهود المؤسسية، لتطويق فيروس كورونا.

وأكد أهمية المساهمة في إنجاح هذه الحملة الوطنية المستدامة، في سياق رد الجميل للوطن، وتقديم العطاء للمجتمع، مشيداً بجهود «اللجنة الوطنية لتنظيم التطوع خلال الأزمات»، التي تولّت إطلاق هذه الحملة لتبني ودعم المتطوعين على مستوى الدولة بالتعاون مع قطاعات المجتمع المدني.

وأثنى على أهداف الحملة التي أتاحت التطوع «الميداني والافتراضي» ضمن خطة شمولية لاستقطاب المتطوعين، ومن خلال قنوات تطوع متعددة نابعة عن روح إنسانية تعاونية بين أفراد المجتمع الواحد للاستفادة من الطاقات البشرية، وتفعيلها في وجوه العطاء، بما يحقق الخير للمجتمع.

وذكر أن جمعية واجب التطوعية، وفريق فزعة التطوعي، على أتم الجاهزية والاستعداد لتلبية نداء الواجب، لافتاً إلى أن المتطوعين على إدراك تام للمهام الوطنية التي هم مقبلون عليها، والتعامل مع الظروف الاستثنائية التي تتطلب التكاتف والتآزر المجتمعي، في إطار المسؤولية الشخصية والوطنية والأخلاقية والمجتمعية لإنجاح هذا العمل الإنساني النبيل.

ودعا خليفة بن محمد، أفراد المجتمع، إلى الانضمام للحملة من أجل تكريس العمل الإنساني، ورفد قوى العطاء الميدانية، ضمن إطار تطوعي، ومظلة حكومية داعمة، وفق أعلى البرامج والرعاية الصحية المتكاملة لتحصين الوطن من مخاطر انتشار مرض كورونا «كوفيد - 19».