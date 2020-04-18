شرطة الشارقة توفر أقنعة وقائية لحماية عناصرها الميدانيين

الشارقة (الاتحاد) في إطار جهودها الرامية لحماية العاملين بخط الدفاع الأول من منتسبيها وتعزيز التدابير الوقائية، التي تمكنهم من أداء مهامهم وواجباتهم بأعلى درجات الكفاءة دون التعرض لخطر انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

قامت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بتزويد منتسبيها من الضباط وضباط الصف والأفراد بأقنعة وقائية تتفق والمواصفات الفنية والمهنية، التي تعزز حماية عناصر الدوريات والفرق الميدانية، وأطقم الإسعاف، والإنقاذ، وغيرهم ممن يؤدون مهامهم في أوضاع حرجة أو يتعاملون مباشرة مع المصابين بالأمراض المعدية، خاصة في ظل الجائحة الوبائية «كوفيد 19» .. حيث تتمتع الأقنعة التي تغطي منطقة الوجه وتحول دون تعرضها للرذاذ، أو الفيروسات المتطايرة في الهواء بمواصفات خاصة تضمن بدرجة عالية عدم انتقال العدوى لمستخدميها من مخالطيهم من المصابين. ويتميز القناع بخفة وزنه وسهولة وسرعة استخدامه مع إمكانية تنظيفه وإعادة استخدامه لعدة مرات طوال اليوم حال تعرضه للتلوث. شرطة الشارقة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز السلامة والحماية المدنية.

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