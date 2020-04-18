دعوات لتفادي «المخاطر المنزلية»

أحمد مرسي (الشارقة)

أصدرت الوقاية والسلامة في الشارقة كتيباً إلكترونياً بعنوان «السلامة في المنازل»، تهدف من خلاله توعية الأهالي بصورة عامة من المخاطر التي قد يتعرضون لها في منازلهم، وخاصة خلال الفترة الحالية والتي تشهد بقاء الأسر لفترات كبيرة داخل المنازل خلال برنامج التعقيم الوطني كإجراء احترازي للتصدي لفيروس كورونا «كوفيد 19».

وقال المهندس عبدالله الماجدي، مدير معهد «سلامة للتدريب الوقائي» بالوكالة في الهيئة، إن الكتيب يمكن تصفحه إلكترونياً وهو باللغتين العربية والإنجليزية، ويهدف إلى زيادة توعية الأسر بالحوادث التي من الممكن أن يتعرضوا لها في المنازل والاشتراطات الصحية والاحترازية التي تجنبهم حدوثها.

وتابع : «أن المنازل تعد للراحة والطمأنينة، ولكنها أيضاً أماكن الخطر لأفراد العائلة، حيث تتعدد الحوادث فيها والتي مــن الممكن أن تتســبب بأضرار عديدة للأرواح والممتلكات، وبالتالي يجب على جميع الشرائح، من ربات المنازل وأفراد الأسرة جميعاً والعمالة المساندة، الإلمام بالتوجيهات والإرشادات التي تجنبهم وقوع حوادث أو أضرار يكون للبشر دخل فيها».

وأضاف : أن الكتيب يجمع عدداً من الاشتراطات الخاصة بالوقاية في مواقع البيت المختلفة، وخصوصاً المطابخ إلى تجمع أسطوانات الغاز وتسرب الغاز والأسطوانات وطريقة تأمينها وحفظها بشكل أمن، وعدم وضعها بالقرب من المواد القابلة للاشتعال، والفحص الدوري للأفران والتأكد من خلوها من العيوب، والتدقيق على أجهزة مزج الطعام التي تحتوي على عدد كبير من الأخطار.

وذكر أن من بين التنبيهات التي يركز عليها الكتيب مسألة الزيوت والتي ينتج عنها اشتعال المطابخ وتكون السبب في العديد من الحوادث وضرورة تنبيه الأسر بعدم استعمال المياه في عملية الإطفاء، كونها تساعد على الاشتعال، بالإضافة للتأكد من التوصيلات الكهربائية وجودتها وعدم اللجوء للسيئ منها، وكذلك عدم التحميل بطاقة أعلى من كفاءتها وبالتالي التسبب في حرائق.

وأفاد الماجدي أن من بين الاشتراطات التي يتحدث عنها الكتيب، كلعب الأطفال بالأدوات الحادة، وكذلك تخزين الأدوات المدرسية الحادة في أماكنها المخصصة، وعدم استخدام الأواني الزجاجية في إطعام الأطفال، وضرورة إبعاد الملابس والشعر عن الأجزاء المتحركة في الأجهزة، بالإضافة إلى المواد الكيميائية كمواد التنظيف والمبيدات الحشرية، والأصباغ، والتي سنتمكن من الوقاية منها عند حفظها بمكان بارد وجاف، بعيداً عن متناول الأطفال.

ونوه إلى أنه من بين الأمور التوعوية التي يحرص الكتيب على تعريفها للأسر فيما يتعلق بحوادث الغرق في مسابح المنازل، وأهمية الإشراف على الأطفال عند وجودهم في المسابح، وتعليمهم السباحة واختيار الأرضيات المانعة للانزلاق والتأكيد على إغلاق فتحات خزانات المياه والصرف الصحي وإحاطة المسابح بسياج لا يستطيع الأطفال تسلقه، ووضع أجهزة استشعار للتنبيه بوجود الأشخاص في المسبح.

وذكر الماجدي أنه من بين الأشياء التي يحرص الكتيب على تزويد المستهدفين بها، حالات التسمم الغذائي وأسبابها وخاصة فيما يتعلق بالمعلبات وتفقد تاريخ صلاحيتها بصورة مستمرة وطريقة تخزينها بالصورة السليمة والتأكد من نظافة أدوات التحضير وعدم خلط الأطعمة النيئة بالناضجة.

وأشار إلى أن من أهم الإجراءات الاحترازية أيضاً التي تجنب الحوادث المنزلية، وضرورة الانتباه لها خلال فترات التواجد في المنازل، فحص المصاعد الكهربائية والتأكد من صيانتها، وكذلك الوقاية من حوادث السقوط والاصطدام، والتأكد من سلامة النوافذ والشرفات وترتيب الأثاث بطرق سليمة تمنع الحوادث أو التسلق من قبل الأطفال وكذلك التأكد من خلو المكان من وجود أطفال أثناء تحريك المركبات في المنازل.

وتضمن الكتاب أرقاماً للاتصال بالطوارئ إذا تطلب الأمر ومن بينها: أرقام طوارئ الشرطة 999 والدفاع المدني 997 والإسعاف 998 والكهرباء وخط نجدة الطفل والبلديات وغيرها.