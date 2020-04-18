%70 زيادة في الطلب على أدوات الحلاقة

محمد صلاح (رأس الخيمة)

أدت الإجراءات الاحترازية ضد فيروس «كورونا»، والتي تسببت في إغلاق صالونات الحلاقة الرجالية في رأس الخيمة في زيادة الإقبال على شراء أدوات الحلاقة، من المحال المتخصصة ومنافذ البيع التي عرضت كميات كبيرة من هذه الأدوات لمواجهة هذا الطلب الكبير الذي زاد عن 70%، مقارنة بالشهرين الماضيين.

وقال محمد الزعبي، صاحب أحد المحال المتخصصة في بيع أدوات الحلاقة الرجالي: إن هناك زيادة في الإقبال على شراء أدوات الحلاقة في ظل الإجراءات الاحترازية التي أدت لإغلاق صالونات الحلاقة، مشيراً إلى أن زيادة الطلب بدأت مع ظهور الفيروس، وبلغت ذروتها مع صدور الإجراءات الاحترازية الخاصة بالصالونات وخوف الجمهور من انتقال العدوى، حتى وصولنا إلى قرار إغلاق هذه الصالونات من قبل الجهات المسؤولة في إمارة رأس الخيمة. وأضاف: الحلاقة الذاتية بعيداً عن الصالونات أمر ليس صعباً وكثير من الآباء والأمهات يقومون بالحلاقة لأبنائهم بسهولة، مع توفر حقيبة الحلاقة التي تضم جميع الأدوات المطلوبة لهذه الحلاقة، إلى جانب أدوات التعقيم، مشيراً إلى أن المواطنين حريصون على شراء أدوات الحلاقة الخاصة بهم حتى قبل هذه الإجراءات، حيث يفضلون عدم استخدام أدوات الحلاقة الموجودة بالصالونات كإجراء صحي.

وحول الشكاوى من ارتفاع الأسعار في هذه الأدوات أكد الزعبي، أن هذه الأدوات شهدت ارتفاعاً عالمياً في أسعارها خلال الفترة الماضية نتيجة للطلب المتزايد عليها، مؤكداً أن عدداً كبيراً من أدوات الحلاقة جرى استيرادها أوائل هذا العام من قبل الموردين الرئيسيين، وهو ما ساهم في وجود هذه الأدوات الآن بجميع منافذ البيع على الرغم من زيادة الطلب.

وقال محمد غياث، مدير مبيعات بأحد المحال المتخصصة في بيع أدوات الحلاقة برأس الخيمة: إن الإقبال زاد خلال الفترة الماضية على أدوات الحلاقة بنسب مرتفعة من قبل جميع فئات المجتمع التي باتت حريصة على استخدام أدوات خاصة بها خاصة عند الحلاقة، مشيراً إلى أن السوق العالمي بصفة عامة يشهد زيادة في شراء هذه الأدوات هو ما يفسر تراجع المعروض من بعض الأدوات حالياً مقارنة بالسابق، خاصة في بعض ماكينات الحلاقة.

الصين والأسعار

أكد المواطن عبد الله الطنيجي خلال شرائه أدوات الحلاقة من أحد المحال أنه تعود على شراء أدوات الحلاقة الخاصة به وبأولاده واستخدامها عند ذهابه للصالون، لكن مع صدور قرارات بإغلاق هذه الصالونات، فإن الأمر اختلف وأصبحت حتماً استخدام هذه الأدوات داخل البيوت.

وأشار إلى أن يجيد استخدام هذا الماكينات، وقد تعود على ذلك خلال رحلات الحج والعمرة، حيث يقوم بتقصير شعره بنفسه، كما أنه كان يساعد أقاربه في عملية تقصير شعرهم، لافتا إلى أن مشكلة الحلاقة في البيت مع الأطفال الصغار والذين يتم شراء ماكينات مخصصة لهم تصدر صوتاً منخفضاً عن ماكينات الحلاقة العادية التي يستخدمها الكبار.

ونوه إلى أن ارتفاع أسعار هذه الأدوات أمر متوقع في ظل هذه الظروف، وتوقف الصين عن تصدير الكثير من هذه الأدوات كونها البلد المنتج لها في العالم.