مخزون «تعاونية الشارقة» يغطي 6 أشهر

الشارقة (وام) أعلنت «تعاونية الشارقة» تأهبها الكامل لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك بتوفير السلع التموينية الرمضانية بأسعار مناسبة للجميع، لضمان تلبية جميع الاحتياجات طيلة الشهر في ظل وفرة مخزون السلع من المواد الغذائية والتموينية.

وأكد ماجد الجنيد، رئيسها التنفيذي رفع قيمة تعاقدات التوريد للسلع الرمضانية لتصل إلى 300 مليون درهم، مشدداً على تأمين المخزون اللازم لهذا الموسم مع اقتراب شهر رمضان، حيث تحوي المخازن مخزوناً سلعياً استراتيجياً يكفي لـ6 أشهر بقيمة تزيد على نصف مليار درهم.

وأشار إلى طرح مجموعة من الخصومات التي تصل إلى 60 بالمائة، حاثاً

المتسوقين على التسوق بشكل منطقي ومسؤول، حيث تتوافر السلع الغذائية الأساسية كافة بكميّات كافية، وأن المخزون الاستراتيجي يلبي الطلب المتزايد طيلة شهر رمضان المبارك.

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