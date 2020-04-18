إعادة افتتاح سوق السمك الرئيس في العين

عمر الحلاوي (العين)

أعادت بلدية مدينة العين افتتاح سوق الأسماك الرئيس بالمدينة «الشبرة»، وذلك بعد إغلاقه في وقت سابق كإجراء احترازي، تنفيذًا للتعميم الصادر من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بشأن تنظيم العمل في أسواق الأسماك في إمارة أبوظبي، وذلك بتقنين دخول المستهلكين إلى أسواق الأسماك، نظرًا للدور الحيوي للسوق، ولسد احتياجات سكان مدينة العين من المواد الغذائية الأساسية كالأسماك.

وافتتح سوق السمك الوحيد في مدينة العين، بالتعاون مع الجهات المختصة بعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن صحة وسلامة الجمهور، حيث تم تنظيف سوق السمك وتعقيمه من الداخل والخارج، وتغيير فترة فتح السوق، ليفتح من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً، بالإضافة لتكثيف إجراءات الأمن الحيوي والدور الرقابي في السوق ومداخل السوق، بالتعاون مع الجهات المختصة، وقد تم تزويد السوق بالكمامات والقفازات، ومطهرات اليد، لاستخدام الجمهور، بالإضافة لتوفير أجهزة قياس الحرارة لقياس حرارة الجمهور قبل الدخول إلى السوق، ووضع ملصقات على الأرض وحواجز تنظيمية لضمان التباعد الأمني الاحترازي للجمهور، لتنجنب التجمهر والتزاحم عند نقاط الشراء لطاولات بيع الأسماك، بالإضافة لتخصيص أماكن مظللة لانتظار الجمهور بحيث تضمن تباعدهم.

وكذلك تم وضع لوحات إرشادية على جميع مداخل سوق السمك، وتقنين دخول الجمهور إلى السوق وفق معايير محددة احترازية، كما تم تكثيف عمليات النظافة والتعقيم اليومي لسوق السمك بجدولة برنامج النظافة وتنفيذه عن طريق الشركة المتعهدة بالنظافة، والجهات المعنية بالتعقيم

وقال هزام عبدالله الظاهري مدير إدارة الصحة العامة بالإنابة في بلدية العين: إن العمل بسوق السمك عاد بشكل طبيعي كما تستمر المتابعة بصورة دورية خلال فترة فتح السوق، وأن الإجراءات الاحترازية الجديدة التي تم تطبيقها في السوق هي لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع في مدينة العين.