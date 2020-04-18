عجمان (الاتحاد) خلص استطلاع أجراه مركز عجمان للإحصاء والتنافسية حول مدى الوعي بمرض فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) وشارك فيه 1375 شخصاً من المواطنين والمقيمين (من الجنسين)، إلى أن أكثر من 95% من المشاركين لديهم وعي بأعراض مرض فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه، فيما لم يبدِ 45% أي قلق بشأن الأزمة الحالية نتيجة الإجراءات الاحترازية.

وأكدت الدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي للمركز أن الاستطلاع يأتي في إطار الجهود الحكومية الموحدة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وأوضحت أن الهدف الرئيس للاستطلاع هو قياس مدى وعي أفراد المجتمع بمرض فيروس كورونا وطرق الوقاية منه ومكافحة انتشاره، بالإضافة إلى تفهم إجراءات تقييد الحركة وأهميتها في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

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كانت هذه تفاصيل خبر استطلاع لـ«مركز الإحصاء والتنافسية»: 95% الوعي بـ«كورونا» في عجمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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