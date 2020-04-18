تحرير الأمير (دبي) سجل مؤشر البلاغات المقلقة بمركز شرطة القصيص في دبي انخفاضاً حاداً يلامس الصفر في ظل قرار تقييد الحركة المرورية للمركبات والأفراد على مدار 24 ساعة لإنجاح عمليات التعقيم الوطني بهدف مكافحة فيروس كورونا، بحسب العميد يوسف العديدي، مدير المركز. وأكد العديدي أن المركز لم يسجل بلاغات مقلقة منذ 22 مارس وحتى الآن، عازياً ذلك إلى تطبيق حزمة من البرامج الأمنية الموحدة على مستوى مراكز الشرطة في الإمارة التي ساهمت بزيادة التغطية الأمنية بنسبة 100% خلال العام الجاري بفضل جهود الفرق الأمنية والانتشار الذكي للدوريات بمنطقة الاختصاص.

وأشار إلى أن التحول الذكي في الخدمات التي تقدمها القيادة العامة لشرطة دبي للمتعاملين أدى إلى تراجع المتعاملين بنسبة 92 % رغم اتساع رقعة منطقة الاختصاص التي تغطي مساحة تقدر بـ77 كم2 تتنوع ما بين السكنية والتجارية والصناعية، تندرج في نطاقها منطقة النهدة والطوار والمحيصنة والخوانيج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «صفر» بلاغات مقلقة بـ«القصيص» خلال التعقيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.