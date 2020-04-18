الدعوة للتخلص من القفازات بشكل آمن

أبوظبي (الاتحاد)

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين إلى تجنب ملامسة المتعلقات الشخصية وخصوصاً الهاتف أثناء قيادة المركبة والتسوق واستخدام سماعات الأذن تعزيزاً للقيادة الآمنة وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات الرسمية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت على التدابير الوقائية التي نصحت بها الجهات المعنية الأفراد بارتداء القفازات، عند الخروج من المنزل، واستبدالها باستمرار عند الانتقال من مكان لآخر والابتعاد عن لمس الأغراض الشخصية عند لبس القفازات، وخاصة الأغراض التي يتكرر استخدامها مثل الهاتف، إلى جانب التخلص من القفازات بطريقة آمنة بعد الانتهاء من الشراء أو لمس الأسطح أو عند التعامل مع مختلف الأدوات. وشددت على غسل اليدين جيداً، بالماء والصابون بعد التخلص من القفازات.

ولفتت إلى خطورة استخدام الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء قيادة المركبة، ما يشكل خطورة بالغة على السائق ومرافقيه وعرقلة حركة المرور، ووقوع الحوادث. وأكدت عدم التهاون في تطبيق القانون في حال ارتكاب مخالفة «الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة»، والتي تعد من المخالفات الخطرة، وتبلغ غرامتها المالية 800 درهم، إضافة إلى 4 نقاط مرورية.

وحذرت من إلقاء الكمامات والقفازات على الطرق والمرافق العامة بعد استخدامها كونها تشكل مخاطر صحية وبيئية على المجتمع، وحثت على اتخاذ السلوكيات الإيجابية التي تعزز الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للمرافق العامة.

وذكرت أن قانون المرور بين في المادة رقم 71 أن «إلقاء المخلفات من المركبات على الطريق يعد مخالفة أثناء القيادة» غرامتها 1000 درهم، وتسجيل 6 نقاط مرورية على السائقين المخالفين.