عمال: «شكراً للإمارات»

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

بدأت مراكز فحص العمال في منطقة مصفح، صباح أمس، تقديم خدمات الكشف، وأخذ عينات من العمال من مختلف الجنسيات للرصد المبكر عن إصابات فيروس كوفيد- 19، وذلك في إطار جهود الدولة للحد من انتشار الفيروس بين فئات المجتمع المختلفة.

وتوجه عمال من جنسيات مختلفة بالشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على الإجراءات الاحترازية والتدابير التي اتخذتها، وكان آخرها إنشاء مراكز فحص مؤقتة في المناطق القريبة من سكن العمال وتقديم الفحوصات التي تكشف الإصابة بكورونا.

ورصدت «الاتحاد» عملية الفحص الطبي للعمال في منطقة M 12 ، في المصفح الصناعية، حيث فتح المركز أبوابه في تمام الساعة السابعة صباحاً، وتمتد ساعات العمل يومياً حتى الخامسة بعد الظهر، بوجود كامل الطواقم الطبية والتمريضية، وتوفير جميع الاحتياجات اللوجستية والمعدات الطبية والأجهزة الخاصة بالكشف على درجة الحرارة، وتوفير الكمامات والقفازات ومعقمات الأيدي للجميع.

وشهدت المراكز وجود عيادة متنقلة تابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، كما ظهرت حالة من الانضباط أدت إلى سهولة دخول العمال إلى ساحة انتظار، وتمت مراعاة التباعد بين العمال عبر إشارات أرضية تمتد لمترين بين كل شخص وآخر، كما تواجد عدد من الممرضين خارج المراكز لمتابعة تنظيم العمال.

مراحل الفحص

وجاءت عملية دخول العمال إلى المركز على عدة مراحل أولاها، الفرز والتعقيم الكامل للجسم، من خلال ممر التعقيم، ومن ثم الدخول إلى منطقة التسجيل ببطاقة الهوية، وبعد ذلك أخذ العينات، وإجراء الفحص ثم التوجه للخروج.

والتزمت الطواقم الطبية والتمريضية بمعايير السلامة حيث ارتدوا الزي الخاص للحماية من العدوى، فضلاً عن التعقيم المستمر للقفازات واليدين، وارتداء الخوذات الطبية المخصصة لعزل الوجه والعينين.

كما زودت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» المراكز بإذاعة داخلية لإذاعة اشتراطات السلامة ونصائح طبية بعدة لغات، منها العربية والإنجليزية والأوردو والمالايالم، والتي تحث العمال على التباعد الجسدي، والحرص على غسل اليدين والنظافة الشخصية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

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رعاية طبية مستمرة

وقالت الدكتورة خلود الضالعي، مديرة إدارة المراكز الصحية في الخدمات العلاجية الخارجية: «إن هذا المركز الذي تديره الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، يستهدف جميع العمال في المناطق الصناعية، وبالأخص من يقطنون في سكنات».

وأضافت «كما يستهدف المركز بالدرجة الأولى العمال المخالطين لحالات إيجابية، بالإضافة إلى الذين يظهرون أعراض المرض، أو يعانون أمراضاً مزمنة، أو كبار السن منهم».

وأوضحت أن الخدمة لا تقتصر على هذه الفئات، بل نقوم بتقييم حالة جميع العمال على عدة مراحل، حيث يتم أخذ المؤشرات الحيوية، وتحويل العامل للمزيد من الفحوصات في حال لزم الأمر، كما يتم تحويل الحالات التي تستدعي العلاج إلى مرافق مجهزة لذلك.

وأشارت الدكتورة الضالعي إلى أنه لا شك بأن اتباع التعليمات الوقائية له دور كبير في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لذا نحرص على تثقيف العمال بالإجراءات الوقائية التي عليهم اتباعها والالتزام بها في حياتهم اليومية، سواء من نظافة شخصية أو طرق السلام والتحية وتغطية الفم أو تباعد اجتماعي».

«شكراً للإمارات»

وأعرب عدد من العمال من جنسيات مختلفة عن شكرهم الجزيل لدولة الإمارات لما تتخذه من إجراءات وتدابير وقائية، ليس آخرها مركز الفحص للموجودين فيه والقريب من سكنهم، مؤكدين أن توفير مراكز الفحص تعكس اهتمام الجهات الرسمية في الدولة بصحة المقيمين، لاسيما العمالة العادية، حيث يتم توفير الكشف مجاناً.

وقال موفيش حمزة، عامل من الجنسية الهندية (37 عاما): «علمت أمس ببدء عمل مراكز الفحص وحرصت على الحضور للاطمئنان وإجراء الفحص الطبي»، مؤكداً أن الإجراءات كانت سهلة للغاية والنظام ممتاز ولم يستغرق وقتاً طويلاً بالرغم من وجود عدد من العمال».

وقال جنار دنن، عامل هندي (56 عامًا): «في البداية أود التوجه بالشكر العميق لحكومة دولة الإمارات والجهات المسؤولة عن إدارة مراكز الفحص ،حيث إن هذه الخطوة تعكس مدى الاهتمام بالجميع، وخاصة العمالة»، مؤكداً أن وجود المركز بالقرب من منطقة المصفح يوفر الوقت والجهد على العمال، مثنياً على التعامل الراقي من قبل الطواقم الطبية مع العمال اثناء الفحوصات.

وقال عبدالقادر محمد هندي: «إن إتاحة الفحص المجاني أمر جدير بالتقدير، وهذا يشجع العمال على الخضوع للكشف الطبي، والتأكد من عدم إصابة العمال بالفيروس، وهذا يبعث على الاطمئنان»، لافتاً أنه استفاد كذلك من النصائح التي سمعها عبر الإذاعة الداخلية ومن الأطباء.

وقال أجيدت سانديب: «حضرت في وقت الظهيرة بعد تناول الغذاء، وكنت أخشى من إجراء الفحص، إلا أن الدعم النفسي الذي قدمه الأطباء والطواقم التمريضية أسهم في توفير قدر كبير من الاطمئنان».

وقال ريمون جميل، مصري: «أسكن هنا في منطقة المصفح الصناعية، وبعد صدور القرار أمس من الجهات الرسمية في الدولة بأن الكشف مجاناً، وبفضل هذه الخطوات التي اتخذتها الإمارات، حرصاً على صحة العمال وسلامتهم أتيحت لنا الفرصة للفحص الطبي، والتأكد من عدم الإصابة بفيروس كورونا، مشيداً بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في الاهتمام بصحة العمالة المقيمة على أرضها.

وجبات للعمال

تم توزيع وجبات خفيفة على العمال بعد إجراء الفحص الطبي، وذلك عند منطقة الخروج، إلى جانب توفير المياه والعصائر، لتوفير أعلى درجات الرعاية للعمال الموجودين في مراكز الفحص.

الدعم النفسي

قامت الكوادر الطبية بتوجيه الدعم النفسي لبعض العمال الذين كانت قد ظهرت لديهم أعراض اشتباه بالإصابة، بحيث تطلب الأمر تحويلهم إلى المستشفيات لإجراء مزيد من الفحوصات.

سيارات إسعاف

حرصت شرطة أبوظبي على وجود الدوريات الشرطية لتأمين الشوارع والطرق الفرعية المؤدية لمراكز الفحص في منطقة المصفح الصناعية، ما ساهم في الحفاظ على النظام حولها، ومنع الازدحام المروري، إلى جانب تسهيل مهمة وجود سيارات الإسعاف بجانب المراكز والتي تم تخصيصها لنقل أي حالات للعمال لإجراء مزيد من الفحوصات.