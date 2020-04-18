26 ألف وجبة للعمال من «دبي الخيرية»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت جمعية دبي الخيرية، أنها وزعت نحو 26 ألف وجبة غذائية جاهزة للعمال المتأثرين الأوضاع الحالية بسبب فيروس «كورونا»، وذلك بالتعاون والتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ومن خلال صندوق التضامن المجتمعي.

وقال أحمد مسمار، أمين سر الجمعية: إن «الجمعية بدأت بتوزيع 800 وجبة يومياً، ثم تزايد العدد إلى أن وصل في الوقت الحالي إلى 3500 وجبة يومياً، ويستفيد منها الخاضعون للحجر الصحي في العديد من المناطق، مثل نايف وورسان في إمارة دبي».

وأكد مسمار، أنه سيتم زيادة وتيرة التوزيع خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى 7 آلاف وجبة يومياً في شهر رمضان، من خلال مشروع «إفطار صائم» الذي تسعى الجمعية إلى أن يركز على فئة العمال خلال هذا العام.

وذكر أن إطعام العمال المقيمين من ذوي الدخل المحدود، أفضل وجه ننفق فيه هذا العطاء الخير، مشيراً إلى أنه في هذا العام، جاءت جائحة فيروس «كورونا»، التي اقتضت إجراءات احترازية في توزيع الوجبات، ولذلك تعمل الجمعية على توفير البدائل المناسبة للقيام بدورها المجتمعي والإنساني، بما يتوافق مع توجهات الدولة.

وأشار مسمار، إلى تنوع جهود الجمعية في دعم فئة العمال، والاهتمام بصحتهم وسلامتهم، ما عكس البعد الإنساني لحكومة الإمارات وحرصها على حقوق العمال ومصالحهم خلال السنوات الماضية ومن خلال الكثير من المشاريع والخدمات التي تقوم بها الجمعية في مختلف مبادرتها وأنشطتها.

وأوضح، أنه اليوم في ظل الأزمة الصحية الراهنة، استجابت جمعية دبي الخيرية لمبادرة صندوق التضامن المجتمعي الذي أطلقته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، حيث تكفلت الجمعية بتقديم عشرات الآلاف من الوجبات، ضمن مبادرة مشتركة للتضامن المجتمعي مع بقية الجمعيات المتعاونة، لمساعدتهم في مواجهة فيروس «كوفيد- 19».

وأكد أمين سر جمعية دبي الخيرية، أن الجمعية مستعدة لتنفيذ أي مشاريع جديدة يطلب منها تنفيذها لدعم فئة العمال خلال الفترة المقبلة، ملمحاً إلى إمكانية دخول الجمعية في أحد المشاريع والمبادرات المتعلقة بالعمال وتدرسها الجهات المختصة، ومشيراً إلى أن الجمعية توفر الوجبات لكل مستفيد من العمال بعض النظر عن جنسيته أو عرقه أو مذهبه.