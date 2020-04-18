الامارات | منشآت أبوظبي الصحية تتصدى لـ «كورونا» بـ «التطبيب عن بعد»

شكرا لقرائتكم خبر عن منشآت أبوظبي الصحية تتصدى لـ «كورونا» بـ «التطبيب عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت مستشفيات إمارة أبوظبي، الحكومية والخاصة، تطبيق منظومة التطبيب عن بعد، وإيصال الأدوية للمرضى، ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكشف مركز أبوظبي للتطبيب عن بعد، زيادة عدد المكالمات التي يتلقاها بنسبة بلغت نحو 2000% مقارنة بالفترة ما قبل ظهور وانتشار الفيروس.

وأكد أطباء في تخصصات مختلفة، مي محمد وهالة حبيب، وأسامة السعيد، وأماني عرفة، وخالد أبوالفضل، وأحمد السيد، أن الإمارات استشرفت المستقبل في قطاع الرعاية الصحية، عبر تأسيس منظومة التطبيب عن بعد، لتوفير طرق علاجية مبتكرة.

وأشاروا إلى أن التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات ساهم بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية في منظومة التطبيب عن بعد.

وأفاد نائب رئيس أول مبادلة للرعاية الصحية، حسن جاسم النويس، بأن خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد باتت تشكل حلاً مثالياً للحد من انتشار الأمراض المعدية واحتوائها، كما هي الحال مع فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن خدمات التطبيب عن بُعد في الإمارات، خلال هذه الفترة تحديداً، تسهم في تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل المخاوف من انتشار الفيروس.

وقال: «يقدم مركز أبوظبي للتطبيب عن بُعد، التابع لشبكة مبادلة، آلاف الاستشارات الطبية يومياً، خلال هذه الفترة، وقد عزز قدرته الاستيعابية، حيث شهد عدد المكالمات التي يتلقاها زيادة بنسبة بلغت نحو 2000% مقارنة بفترة ما قبل ظهور الفيروس». وأضاف النويس: «تشمل الميزات التي يوفرها المركز سرعة الحصول على استشارات طبية على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، بإشراف نخبة من الخبراء الطبيين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، إضافة إلى القدرة على عزل المرضى المشتبه في إصابتهم بحالات مرضية معدية في منازلهم، كما يمكن للجميع التواصل مع فريقنا الطبي باستخدام التطبيق المجاني TeleMed».

وأطلقت دائرة الصحة في أبوظبي، تطبيق «منصة الرعاية الصحية عن بُعد»، الذي يتيح الوصول إلى الخدمات الصحية والحصول على خدمات التشخيص المبدئي والتوجيهات الطبية.

وأوضحت الدائرة أن التطبيق يقدم الدعم لمن يعانون أمراضاً مزمنة أو كبار السن، أو من هم بحاجة لتجديد وصفة طبية معينة ويفضلون عدم زيارة المراكز الصحية خلال هذه الفترة، والأشخاص في العزل المنزلي المصابين بفيروس كورونا.

ويتضمن التطبيق أداة «فحص الأعراض»، ونظاماً خاصاً لحجز المواعيد وتقديم الاستشارات، والحصول على وصفات الأدوية والخدمات اللوجستية.

كما أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، عن إنجاز أكثر من 28 ألف استشارة طبية عن بُعد خلال الشهر الأول من إطلاق خدمة التطبيب عن بُعد لمرضى العيادات الخارجية، مشيرة إلى إمكان الاستفادة من الخدمة عن طريق حجز موعد عبر الرقم 80050.

وشرحت أن المريض يتلقى مكالمة من مكتب الفريق الطبي لتأكيد بياناته، عقب الحصول على موافقة بتلقي خدمة الاستشارة عن بُعد، ليتم بعدها تحويل المكالمة إلى الفريق الطبي في إطار من الخصوصية التامة، وبمجرد انتهاء المكالمة، يحصل المريض على تقرير مفصّل عبر تطبيق «صحة»، وفي حال تقديم الفريق الطبي وصفة طبية للمريض، يتم توصيل الدواء من خلال خدمة توصيل الأدوية للمنازل.

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من جانبه، أكد مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، أنه وفر آلية سهلة لإدارة الأمور الصحية من المنزل، عبر بوابة كليفلاند كلينك أبوظبي الصحية بواسطة مكالمات الفيديو على شاشات الهواتف والأجهزة الأخرى، وتشمل مكالمات لمواعيد المراجعة في العيادات الخارجية، والتواصل مع الطبيب بواسطة الرسائل النصية في ما يتعلق بالاستفسارات غير المستعجلة للاطلاع على نتائج الفحوص، وطلب إعادة صرف الدواء.

كما أعلنت المجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الصحية في أبوظبي، تفعيل مستشفى دانة الإمارات ومراكز هيلث بلاس، ومستشفى مورفيلدز للعيون في أبوظبي، خدمات التطبيب عن بعد عن طريق الهاتف، أو إلكترونياً، للمرضى الذين يحتاجون إعادة تعبئة أدويتهم المرتبطة بالأمراض المزمنة، أو لمناقشة الفحوص الطبية، أو في حال احتاج المريض لبعض النصائح أو إلى استشارة الطبيب في الحالات غير الطارئة.

وأشارت المجموعة إلى حصول صيدليات هيلث بلاس، وصيدلية مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، على ترخيص من دائرة الصحة في أبوظبي لتوصيل الأدوية للمرضى في منازلهم، لافتة إلى أن مراكز إعادة التأهيل «علاج النطق وتأخر الكلام واللغة» التابعة للمجموعة، توفر هي الأخرى جلسات علاجية من خلال الفيديو للمرضى الأطفال والكبار الذين يحتاجون لاستمرارية الجلسات والعلاج.

توصيل الدواء إلى المنازل

أكدت المديرة التنفيذية للعمليات في الخدمات العلاجية الخارجية بشركة «صحة»، الدكتورة نورة الغيثي، أن مبادرة «نوصلكم لا تشلون هم»، تتماشى مع المعايير التي وضعتها دائرة الصحة في أبوظبي بشأن خدمة تسليم الأدوية لمنازل المرضى، التي تحدد حزمة من المتطلبات تضمن التسليم الآمن للأدوية بما في ذلك مراعاة شروط التخزين والحرص على أن الأدوية تحوي ختم إغلاق المنتج ولم يسبق فتحها، وضمان اتباع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية معلومات المرضى وغيرها.

وقالت: «بموجب المبادرة سيراجع طبيب الأسرة المعالج في أحد مراكز الخدمات العلاجية الخارجية في شركة (صحة) قوائم المرضى، والتأكد ممن تنطبق عليهم المبادرة، ثم يتواصل مع المريض هاتفياً لإخطاره بخدمة توصيل الدواء للمنزل.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة «صحة» راشد سيف القبيسي، التركيز على استكشاف طرق جديدة ومبتكرة للاستشارات الطبية، بما يتيح مواصلة تلبية احتياجات أفراد المجتمع من الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد لمرضى العيادات الخارجية، تسهم في تشجيعهم على الاهتمام بصحتهم والتواصل بشكل منتظم مع أطبائهم وهم في منازلهم بشكل آمن.

وأضاف القبيسي أن توفير حلول تقنية فعالة لتقديم الرعاية الصحية للمرضى عن بُعد ينطوي على ميزات لا حصر لها، خصوصاً أن البقاء داخل المنزل واتباع احتياطات التباعد الاجتماعي حالياً يشكّلان أولوية قصوى للدولة في إطار إجراءاتها للسيطرة على تفشي فيروس كورونا واحتواء تأثيراته».

حجز المواعيد

أكدت دائرة الصحة أبوظبي، أن تطبيق «منصة الرعاية الصحية عن بعد» يتيح للمستخدمين المسجلين حجز وإدارة مواعيدهم، وطلب الوصفات الطبية عبر الإنترنت؛ حيث توزع الوصفات الطبية على الصيدليات التي توصل الأدوية إلى المرضى عبر قنوات التجارة الإلكترونية، بعد الحصول على موافقة شركات التأمين.

وأشارت إلى أن التطبيق مزود بخاصية المحادثة المباشرة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي تعمل على تقييم وتشخيص أعراض المستخدم عبر التطبيق، وتوجيهها إلى أخصائي الرعاية الصحية عبر رابط الفيديو، بهدف تقديم مزيد من الاستشارات عند الضرورة.