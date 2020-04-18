الامارات | 150 متطوعاً من «وطني الإمارات» يسهمون في تجهيز المستشفى الميداني بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 150 متطوعاً من «وطني الإمارات» يسهمون في تجهيز المستشفى الميداني بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد عضو المجلس الوطني الاتحادي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، ضرار بالهول الفلاسي، بأن المؤسسة تسهم في العمل التطوعي في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث زودت المستشفى الميداني في مركز دبي التجاري العالمي بـ150 متطوعاً من المواطنين والمقيمين، كان لهم دور بارز في تركيب الأسرة وتجهيز المعدات الطبية إلى جانب الطاقم الفني الطبي.

وقال الفلاسي إن هذه الجهود تأتي في إطار حملة «مدينتك تناديك» للتطوع عبر مبادرة «يوم لدبي»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، موضحاً أن المتطوعين أسهموا عبر الحملة في تأثيث المستشفى الميداني الذي يحتضنه مركز دبي التجاري العالمي كأكبر المستشفيات الميدانية في المنطقة، والتي تأتي ضمن إجراءات حكومة دبي للاستعداد لكل سيناريوهات مواجهة الفيروس.

وشدد الفلاسي على أهمية المشاركة الوطنية من جميع الجهات في هذا الدور المهم في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي يعصف بالعالم أجمع، ومن شأنه أن يترك آثاراً كبيرة إن لم تتكاتف الجهود في منع انتشاره ومعالجة المرضى وتخصيص المكان المناسب لهم طبياً ولوجستياً.

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وقال إن المؤسسة تكثف جهودها على الدوام في دعم جميع الاحتياجات والمتطلبات من جميع قطاعات الدولة.

ويقام المستشفى على مساحة تستوعب 3030 سريراً، بينها 800 سرير مخصصة للعناية المركزة، من شأنها إنجاح العمل المشترك لمكافحة فيروس كورونا، ولما يملكه مركز دبي التجاري العالمي من بنية تحتية وإمكانات ودعم الاحتياجات اللوجستية للمستشفى، إلى جانب الخبرات والكوادر الطبية المؤهلة من هيئة الصحة في دبي.