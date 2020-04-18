الامارات | 3 شقيقات يتطوعن لتوعية المتسوقين بالإجراءات الاحترازية

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شقيقات يتطوعن لتوعية المتسوقين بالإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطوعت ثلاث شقيقات مقيمات في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي كجزء من ردّ الجميل لدولة الإمارات، وذلك عبر تقديم النصائح وتوزيع الكمامات والقفازات على رواد إحدى أسواق إمارة عجمان، بهدف دعم جهود الدولة التي تقوم بها لمواجهة الأزمة الحالية المتمثلة في الحد من انتشار فيروس «كورونا».

وقالت الشقيقات الثلاث دعاء ونور وشيماء المدد، لـ«الإمارات اليوم» إنهن يتطوعن منذ فترة طويلة في كثير من المبادرات الوطنية الإماراتية، مشيرات إلى أن ما يقمن به حالياً يهدف إلى مساعدة أفراد المجتمع والوقوف بجانب الدولة لمكافحة خطر انتشار فيروس كورونا، لافتات إلى أن لدولة الإمارات أفضالاً كثيرة عليهن، والفترة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود للسيطرة على انتشار الفيروس.

وأفادت الشقيقات بأنهن شاركن مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بعد إعلان فتح باب التسجيل للتطوع ليكن عناصر فاعلة ضمن فرق التطوع، لافتات إلى أن دورهن اقتصر على قياس درجة حرارة مرتادي إحدى الأسواق وتوزيع القفازات والكمامات الطبية ومعقم الأيدي عليهم، وتقديم إرشادات صحية لمن يرغب في ذلك.

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وأكدن أن كثيراً من مرتادي السوق كانوا يحتاجون للدعم المعنوي، إذ إنهن عملن على إعطائهم نصائح احترازية خلال عملية التسوق للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتات إلى أن ما قمن به يعتبر جزءاً صغيراً من رد الجميل للوطن، موضحات أنهن ولدن في الإمارات وعشن ودرسن فيها، وما يفعلنه يعتبر واجباً على كل مقيم، متمنيات أن يحظين بفرصة أكبر في التطوع لخدمة الإمارات.

وأشارت دعاء ونور وشيماء إلى أهمية تضافر جهود أفراد المجتمع من أجل مكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد والتزام الجميع بإجراءات الوقاية، وتنفيذ التباعد المجتمعي لحماية صحة وسلامة الجميع.

وأوضحن أن عائلتهن تحثهن على العمل التطوعي وخدمة المجتمع، مؤكدات حبهن للعمل التطوعي والمشاركة في كل الفعاليات والأنشطة الوطنية والاجتماعية.