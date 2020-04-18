الامارات | «تنمية المجتمع»: التطوّع في الخدمات الطبية يتطلب تخصصات مرخصة

شكرا لقرائتكم خبر عن «تنمية المجتمع»: التطوّع في الخدمات الطبية يتطلب تخصصات مرخصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة تنمية المجتمع، أن التطوّع في مجال تقديم الخدمات الطبية والعلاجية يشترط تخصص المتطوعين في مجالات علمية وعملية معتمدة ومرخصة تؤهلهم لتقديم خبراتهم في العمل بالمجالات الطبية والإسعافات الأولية والخدمات الصحية الاختصاصية الأخرى، داعية جميع الكوادر من حملة الكفاءات والخبرات من مواطنين ومقيمين، إلى المبادرة للتطوع الميداني تحت مظلة الحملة الوطنية «الإمارات تتطوع» التي أعلنت عنها «اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات» لدعم الجهود المبذولة على مستوى الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتوفر منصة التطوع «الإمارات تتطوع»،

(https:/‏‏/‏‏www.volunteers.ae)

مئات من الفرص التطوعية للخبرات الطبية المتخصصة لتقديم جهودهم في عدد من مواقع الخدمات المنتشرة في كل إمارات الدولة لمواجهة الفيروس، والتي تشمل مراكز إجراء الفحوص الطبية ومراكز الحجر الصحي ومراكز دعم وخدمات المنشآت الطبية، فضلاً عن مراكز الاتصال والاستجابة لتقديم الدعم للحالات المرضية الطارئة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من خلال المنصة عن طلب 200 من الكوادر الفنية من أطباء وممرضين للتطوع في مراكز الخدمات الصحية المختلفة في أنحاء الدولة.

Advertisements

وأتاحت «هيئة المساهمات المجتمعية -معا» عبر المنصة، نحو 800 فرصة تطوعية للخبرات الطبية المختصة للمشاركة في دعم جهود مكافحة الفيروس والحد من انتشاره، وذلك في عدد من المجالات تشمل أطباء أشعة، وتقنية المختبرات وفنيي أشعة ومعالجة الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى كوادر متخصصة في وحدة العناية المركزة والطب العام والطب الباطني والتخدير، والممرضين في قسم العمليات ووحدات العناية المركزة.

كما أعلنت هيئة الصحة في دبي عن 400 فرصة تطوعية في مجال الطب العام وطب العائلة والطب الباطني والتمريض، وذلك للمشاركة في تقديم خدماتهم في المستشفى الميداني بدبي الذي يُقام في مقر مركز دبي التجاري العالمي ضمن الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة لمكافحة انتشار الفيروس.

وتضم المنصة كل المنصات الوطنية التطوعية تحت سقف واحد، ما يسهل على المتطوعين تصفح مجالات التطوع المطلوبة، كما تتيح شروط التطوع للعاملين في مؤسسات القطاع الخاص إمكانية التطوع بشرط علم وموافقة جهة العمل، وبما يضمن عدم تقصير الموظف في تأدية مهامه والتزاماته الوظيفية.

ويمكن التسجيل للتطوع عبر إنشاء حساب من خلال المنصة ذاتها بالنسبة للأشخاص غير المسجلين فيها سابقاً، كما يمكن التقدم للتطوع كمجموعة أو عدد من الأفراد في أسرة واحدة، على أن تتم الموافقة على طلبهم وفقاً للفرص التطوعية المتاحة.

المنصة توفّر مئات من الفرص التطوعية للخبرات الطبية المتخصصة.