الامارات | «الإحسان الخيرية» تؤجّل «رمضان أمان» إلى العام المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحسان الخيرية» تؤجّل «رمضان أمان» إلى العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي، الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية، عن تأجيل مبادرة «رمضان أمان 9» إلى العام المقبل، حرصاً على تطبيق النهج الذي انطلقت منه مبادرة «رمضان أمان» في الحفاظ على أرواح الصائمين وسلامتهم، نظراً لما تقتضيه الظروف الراهنة باتخاذ أقصى التدابير الاحترازية والوقائية للحفاظ على السلامة العامة للجميع، وللمتطوعين خصوصاً، ودعماً للإجراءات التي تنتهجها الدولة للحد من تفشي فيروس «كورونا».

وتوجه بالشكر إلى جميع المشاركين في المبادرة على مساهماتهم الفعّالة والدائمة، وعلى رأسهم وزارة الداخلية وإدارات المرور والشرطة، والرعاة والداعمون من القطاعين الحكومي والخاص، وكل المتطوعين والمتطوعات الذين بذلوا الكثير من أوقاتهم لإنجاح هذه المبادرة على مدار السنوات الثماني الماضية.

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وناشد المتطوعين والمتطوعات بالانضمام إلى مبادرة «الإمارات تتطوع» التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات، والهادفة إلى توحيد الأنشطة التطوعية على مستوى الدولة، عبر المنصة الوطنية للتطوع والتسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني volunteers.ae.