الامارات | 5 شروط لنقل العمال في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شروط لنقل العمال في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت هيئة رأس الخيمة للمواصلات خمسة شروط لنقل العمال، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا، والتزاماً بالإجراءات الوقائية المطبقة، حرصاً على السلامة العامة.
تضمنت الشروط: منع نقل العمال بين إمارات الدولة، وقصر نقلهم على مناطق الإمارة، والتقيد بتطبيق التباعد الجسدي بين الركاب، ونقل 50% من سعة الحافلة، وارتداء الكمامات، وترك مسافة أمان لا تقل عن مترين عند الركوب والنزول من الحافلات.
وأضافت أن مركز الحمراء للاتصال، التابع لها، استقبل منذ إطلاق برنامج التعقيم، في 26 مارس الماضي، حتى 13 أبريل الجاري، 5582 مكالمة، تتعلق بطلبات حجز مركبات الأجرة، والرد على استفسارات المتعاملين.
وأشارت إلى أنها قررت إيقاف خدمات حافلات النقل بين المدن والنقل الداخلي مؤقتاً، وإتاحة مركبات الأجرة في الفترة الصباحية من السادسة صباحاً حتى الثامنة مساء مع تعقيم المركبات يومياً، على أن تستمر خدمة طلب مركبات الأجرة هاتفياً من الثامنة مساء حتى السادسة صباحاً للضرورة القصوى.
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