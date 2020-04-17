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عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الأميركي يبحثان التنسيق المشترك لمواجهة "كورونا"

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بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع معالي مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين في المجالات كافة إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها اليمن وليبيا والسودان.

كما تناول الاتصال الهاتفي أزمة جائحة فيروس المستجد "كوفيد - 19" في ظل التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين في هذا الشأن والعمل المشترك من أجل مواجهة تداعياته واحتوائه.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأميركية في تعاملها مع جائحة "كوفيد - 19" والجهود المكثفة التي تبذلها على مختلف الأصعدة من أجل احتوائه وحماية الشعب الأميركي الصديق.

وأكد سموه أهمية التعاون المشترك القائم بين البلدين في مواجهة جائحة فيروس "كورونا" مشيراً إلى أن هذا التحدي يتطلب من جميع دول العالم العمل معاً يداً بيد وتعزيز الاستجابة الدولية لآثاره وتداعياته سواء صحياً أو اقتصادياً.

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وبين سموه أن التضامن الإنساني العالمي هو السبيل لعبور هذه الأزمة مؤكداً أن دولة الإمارات وبتوجيهات قيادتها الرشيدة حريصة على تعزيز التعاون المشترك مع دول العالم في المعركة ضد هذه الجائحة.

كما أكد سموه على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية والعمل المشترك من أجل تعزيزها وتنميتها وتطوير مجالات التعاون بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

 

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