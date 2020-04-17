14 مليون درهم من «الأوقاف» دعماًً لـ«صندوق الإمارات وطن الإنسانية»

أبوظبي (الاتحاد) قدمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مبلغاً قدره 14 مليون درهم إلى «صندوق الإمارات وطن الإنسانية»، مساهمة منها في دعم الجهود التي يبذلها الصندوق للمساهمة في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ودرء أخطاره وتداعياته الصحية والاقتصادية عن المجتمع، وتعزيزًا للجهود الوطنية المخلصة، والذي يأتي انطلاقًا من الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، وتفعيلاً لدور الوقف في دعم مختلف نواحي الحياة وأداء رسالته المجتمعية.

وقد بيَّنت الهيئة أنَّ المبلغ يتكون من 9 ملايين درهم تمَّ تقديمها من ريع الوقف، وفقًا لشروط ووصية الواقفين، إضافة إلى وضع بناية «وقف الإحسان»، والتي يبلغ دخلها السنوي 5 ملايين درهم لتكون تحت تصرف «صندوق الإمارات وطن الإنسانية» إلى حين انتهاء الأزمة، مشيرة إلى أنَّ هذا التبرع يظهر أهمية الوقف ودوره الفاعل في كل الظروف والأوقات.

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