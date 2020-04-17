إقبال على مراكز المسح في الظفرة بعد تمديد المواعيد

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أكد عدد من المراجعين لمراكز المسح الوطني للفحص من المركبة في مدينتي زايد وغياثي أن مد فترات المراجعة من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 8 مساء ساهم في زيادة أعداد المراجعين إلى المراكز نظرا لتوفر الأوقات التي تناسب جميع فئات المجتمع لإجراء فحص فيروس كورونا «كوفيد- 19».

وأوضح سالم العامري من أهالي الظفرة أن فتح مراكز المسح طوال فترة النهار ساعد أغلب السكان في إجراء المسح طبقا للظروف التي تناسب كل شخص، وأنه شخصيا حرص على إجراء المسح والفحص في مركز مدينة زايد عقب انتهاء فترة الدوام وخلال وقت الظهيرة ولم يستغرق الفحص داخل المركز أكثر من 5 دقائق قام خلالها بعملية التسجيل والفحص حتى لحظة خروجه من المركز.

وتوجه حمد بن عزان من أهالي مدينة زايد بالشكر الى القيادة الرشيدة التي حرصت على توفير مراكز الفحص في محل إقامتهم وسهل عليهم إمكانية الفحص في أماكنهم مما شجع الكثير على القيام بعملية الفحص خاصة كبار السن.

وأضاف ابن عزان أنه لم يستغرق وقتا في الفحص حيث استطاع أن ينهيه خلال دقائق ليطمئن على صحته.

ويقدم مركزا المسح من المركبة في مدينة زايد وغياثي خدماتهما للجميع، مواطنين ومقيمين مع إعطاء الأولوية في الفحص لكبار المواطنين ومن يعانون من الأمراض المزمنة والحوامل وأصحاب الهمم والمخالطين من الدرجة الأولى بينما من يرغب في إجراء الفحص للاطمئنان فقط ولم تظهر عليه أي أعراض فإن تكلفته 370 درهماً يتم دفعها إلكترونيا. ويتم ذلك عبر التسجيل في تطبيق «صحة» أو الرقم 8001717 ليتم بعدها استلام رسالة برقم التسجيل وبناء عليه يتمكن المراجع من الفحص داخل المركز خلال دقائق معدودة.