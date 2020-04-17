مراجعو مركز المسح بالشارقة: إجراء الفحوصات واجب يحقق سلامة المجتمع

أحمد مرسي (الشارقة)

أكد عدد من المراجعين لمركز المسح الوطني بالشارقة، حرصهم على إجراء الفحوصات التطمينية والاحترازية، الخاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، باعتباره واجبا على الجميع وذلك لما فيه من الصالح العام للتأكد من سلامة الجميع والمجتمع بصورة عامة.

وقال أحمد سلطان علي، من دبي، إنه حرص على إجراء الفحص داخل مركز المسح الوطني من داخل المركبة، منذ الأيام الأولى لافتتاح المركز بعد أن قام بالتسجيل عبر التطبيق، وذلك كإجراء تطميني للتأكد من حالته الصحية، وفي حال عدم إصابته بالفيروس، يعيش حياته بصورة طبيعية مع أخذ الإجراءات الاحترازية مستقبلاً والالتزام بالتوجيهات والتنبيهات المتبعة في كافة مرافق الدولة.

وتابع: «في رأيي أن إجراء الفحص يعتبر واجبا على كل شخص، يشعر بالمسؤولية تجاه نفسه والأسرة والمجتمع بصورة عامة».

بدوره أشار مطر عبد الرحمن، من الشارقة، إلى أنه مقتنع تماماً بضرورة أن تقوم الغالبية، وخاصة ممن تتطلب أعمالهم وحياتهم الاحتكاك بالآخرين والتعامل في الشارع العام، بإجراء الفحوصات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، وذلك للاطمئنان على أنفسهم من ناحية وحماية للمجتمع من ناحية أخرى.

وذكر أنه، ومن هذا المنطلق، حرص على إجراء المسح، وهو ينتظر نتيجة الفحوصات، مشيراً إلى أنه يعي تماما حجم الأعمال التي تقع على عاتق الفرق القائمة على إجراء الفحوصات.

ودعت آمنة محمد، من الشارقة، إلى ضرورة أن يحرص الجميع على إجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا، كإجراء احترازي للاطمئنان على سلامتهم. وقالت إنها، ومن منطلق حرصها على استقرار صحة والديها، من كبار المواطنين، قامت بإجراء الفحص منذ يومين، بعد أن سجلت عبر البريد الإلكتروني، وأن الإجراء لم يستغرق أكثر من 10 دقائق منذ دخولها المكان إلى أن انتهت من إجراء الفحص.

من جهته ذكر أحمد علي النيادي، مسؤول المركز أن الإجراءات الخاصة بعملية الفحص تعتبر سريعة وبسيطة وتتم بسهولة كبيرة داخل مراكز المسح «من المركبة» بالشارقة، من خلال 4 مسارات مخصصة للفاحصين.

وأشار إلى أن هذه البساطة في الإجراءات تشجع وبصورة كبيرة، كافة شرائح المجتمع على القيام بالفحوصات التطمينية، لمجتمع آمن، ولمنع انتقال الفيروس بين الأشخاص وكذلك للمساهمة بصورة جادة في التخلص من انتشاره والقضاء عليه، مع منح الأولوية في المسوحات للأشخاص الذين تظهر عليهم بعض الأعراض المرضية وكذلك لفئات كبار المواطنين وأصحاب الهمم والنساء الحوامل وبصورة مجانية. وقال: إن الطاقة الاستيعابية اليومية لمركز المسح الوطني بالشارقة تصل لنحو 500 مركبة،

مشيراً إلى أن التسجيل يكون عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، بزيارة موقع «صحة» أو التواصل عبر الرقم 8001717، مع إحضار الهوية الخاصة بالمتقدم للفحص.