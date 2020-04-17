200 طرد صحي من «الهلال» لأيتام العين

العين (الاتحاد) وزع مركز هيئة الهلال الأحمر بالعين أمس، 200 طرد صحي على الأيتام، في إطار جهود الهيئة، لتعزيز مبادراتها في المجال الصحي لمكافحة فيروس كورونا «كوفيد- 19» والتصدي له، وتحتوي الطرود على قفازات وكمامات ومعقمات، بالإضافة إلى جهاز تعقيم للمنزل والسيارة، تساهم في المحافظة على تلك الفئة من الناحية الصحية وتخفف عنهم معاناة الحياة المعيشية، وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم. وقال سالم الريس العامري مدير مركز العين بأن توزيع الطرود على أيتام الهلال الأحمر يدعم هذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعاً بمدينة العين بمنطقتي المرخانية والعامرية، وذلك في إطار مجهودات الهلال لدعم مختلف الفئات التي تحتاج للدعم المجتمعي، مشيداً بدور المتطوعين في تنفيذ مبادرات الهيئة وتعاون جميع فئات المجتمع المحلي لنجاحها، والالتفات لهذه الفئة المهمة في المجتمع، والتأكيد لها بأنها جزء من المجتمع.

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