فتح باب التسجيل لـ «الإمارات تتطوع»

دبي (الاتحاد)

انطلقت فعاليات «الإمارات تتطوع»، والتي أعلنت عنها اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات، والهادفة إلى توحيد الأنشطة التطوعية على مستوى الدولة، وتعزيز التكامل والتعاون بين كافة القطاعات الحكومية والخاصة ومشاركة المجتمع ضمن سياق تأكيد التلاحم والتعاون في دولة الإمارات، ودعم الجهود الوطنية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19».

تسعى الحملة ضمن أهدافها وخلال المرحلة الحالية لاستقطاب أصحاب الخبرة والمهارات من الكادر الطبي، ضمن التخصصات: طبيب عام في جميع المجالات، طبيب نفسي، تمريض بجميع المجالات، أطباء متقاعدين من جميع التخصصات، طلبة من مختلف التخصصات الطبية، وأي شخص لديه شهادات تدريبية في الإسعافات الأولية أو الاستجابة لحالات الطوارئ.

وتتيح الحملة التطوع الافتراضي من خلال فرص تطوع عند بُعد لمختلف أفراد المجتمع تُمكّنهم من المساهمة في الحملة من خلال تقديم خبراتهم ومهاراتهم الخاصة من منازلهم للحفاظ على سلامتهم، وذلك من خلال المنصة الوطنية للتطوع «متطوعين.إمارات» volunteers.ae.

ويتاح للجميع المشاركة في التطوع الافتراضي من عمر 14 عاماً في مجالات «خدمة الجهات المختلفة»، وبالنسبة للمتخصصين فإن المطلوب في التطوع الافتراضي متطوعين لتقديم دورات وورش عمل في مجالات مختلفة لجميع الأعمار، مثل الرياضة والفن واللغات والصحة والتصدي لكورونا وسواها، إضافة إلى متخصصين في الصحة النفسية، وفي التعامل مع كبار المواطنين، ومدربين محترفين معتمدين.

كما تتوفر للمتطوعين فرصة التطوع في مركز الاتصال، والذي يعتبر متاحاً للجميع، مع منح الأولوية للمتخصصين في خدمة المتعاملين والمتحدثين لغات مختلفة، في حين أن التطوع العام مفتوح للجميع مواطنين ومقيمين من عمر 14 عاماً فما فوق.

كما تتيح حملة «الإمارات تتطوع» المجال لجميع أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين، التطوع ورفد قوى العطاء الميدانية والمساهمة في الجهود المبذولة للتصدي لتداعيات «كورونا» من خلال التطوع الميداني على أرض الواقع، ومساندة بعض الفئات المجتمعية، خاصة في مراكز المسح الوطنية لفحص «كوفيد- 19» عن طريق المركبة، وذلك بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية – صحة، ومساندة الحجر الصحي – صحة أبوظبي، ومركز الاتصال «استجابة» في صحة أبوظبي، ومركز اتصال دائرة الصحة بأبوظبي «تكاتف»، إضافة إلى التطوع في المستشفى الميداني لهيئة الصحة بدبي، والتطوع بتقديم الدعم الطبي في دبي، وتقديم الدعم في المطارات والمنافذ في إمارة دبي، والتطوع لدعم المنشآت الصحية في الشارقة وعجمان، والتطوع لمساندة جهود القائمين على الحجر الصحي في أم القيوين، و«تكاتف: للتصدي لفيروس كورونا المستجد بدعم المنشآت الصحية بالفجيرة، إضافة إلى التطوع في الفحوصات الطبية بالفجيرة، ودعم جهود المدينة الإنسانية بالفجيرة.

رد جميل الوطن

أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع على أهمية العمل التطوعي الذي يعد في هذه الظروف الاستثنائية واجباً وطنياً لا بد أن نؤديه في إطار المسؤولية الشخصية والوطنية والأخلاقية، وفي سياق رد جميل الوطن، مشيرة معاليها إلى أن الأزمات تتلاشى والتحديات تزول، ويبقى الإخلاص عالقاً في ذهن وذاكرة الوفاء للوطن والانتماء للإنسانية، وهو ما يدوّنه العمل التطوعي لأصحابه في سجلات يحفظها التاريخ لهم وللأجيال من بعدهم.

من جانبه أوضح عبيد الحصان الشامسي مدير عام الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث، إن المتطوعين قادرون على تأدية دور لا يقل أهمية عن الدور المحوري الذي تؤديه الفرق الطبية والصحية في الميدان هذه الأيام، تحت مظلة دعم ومتابعة مواتية لتحقيق أفضل النتائج، ونحن بدورنا نسعى لتوفير كل الدعم الممكن لجميع المتطوعين الميدانيين والافتراضيين. ولفت الشامسي إلى وجود عشرات فرص التطوع الميدانية في اختصاصات طبية وصحية ومجتمعية عامة، على مستوى إمارات الدولة، وبإمكان كل من لديه القدرة والإرادة لمنح الوطن شيئاً من مهاراته وخبراته، انتقاء الفرصة المواتية للانضمام إلى الجنود الميدانيين الذين يواصلون العمل والأمل معاً، للقضاء على فيروس كورونا قريباً إن شاء الله.

توثيق لحظات

دعت اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات، جميع أفراد المجتمع لتوثيق لحظات التطوع الخاصة بهم ومشاركتها الآخرين من خلال التفاعل مع هاشتاق #الإمارات_تتطوع. ويمكن التواصل مع منصة «متطوعين.إمارات» من خلال الموقع الإلكتروني: www.volunteers.ae، وعبر الاتصال 800 - VOLAE (80086523)، وعن طريق البريد الإلكتروني: [email protected]، للحصول على إجابات وافية لمختلف الاستفسارات المتوقعة، والاطلاع على كل ما تقدمه المنصة من فرص ومزايا وخدمات لدعم التطوع والمتطوعين على مستوى دولة الإمارات.