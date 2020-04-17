روبرت بلانشارد ممثل منظمة الصحة العالمية: 85% من المساعدات الطبية انطلقت من الإمارات

دبي (الاتحاد)

أشادت منظمة الصحة العالمية بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات في دعم التعاون الدولي لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وخاصة الدور الرائد الذي تنهض به المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي، وما سجلته من أرقام قياسية، بعد أن وزعت أكثر من مليون زوج من قفازات الفحص والأقنعة الجراحية، وأكثر من 100.000 عباءة جراحية حتى الآن، أي ما يعادل أكثر من 85% من استجابة منظمة الصحة العالمية للسلع الطبية العالمية في سبيل القضاء على الوباء حتى الآن.

وقال روبرت بلانشارد، ممثل منظمة الصحة العالمية وقائد فريق عمليات الطوارئ في حديث لقناة «يورونيوز» إن منظمة الصحة العالمية أرسلت معدات وقاية شخصية ومستلزمات مخبرية إلى 64 دولة من خلال 100 شحنة حتى الآن، إلى جميع المناطق الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي، إحدى أكبر المحاور الإنسانية في العالم.

وأضاف بلانشارد أن القدرة على توزيع هذه الإمدادات على مستوى العالم بهذه السرعة أمر حيوي لجهود الاحتواء، نظراً للمساحة المحدودة في الوقت الحالي من حيث شحن البضائع، ورحلات الركاب، ونجد صعوبة متزايدة في ترتيب رحلات إلى أماكن التي يصعب الوصول إليها، لذا نعمل حاليًا مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتوزيع الإمدادات على أفريقيا، وعبر آسيا والشرق الأوسط من خلال رحلات الطيران.

وقال: عمل فريقنا هنا في دبي على مدار الأسابيع الـ 12 الماضية بلا توقف، للتأكد من أن المستلزمات الجراحية والمعدات الطبية تصل إلى من هم في أمس الحاجة إليها، مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية تقوم بالتعاون مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي بتجهيز شحنتها الـ 184 هذا الأسبوع التي تحتوي على 15 طنًا من الإمدادات الطبية، بما في ذلك معدات الوقاية الشخصية والمواد المختبرية إلى 31 دولة أفريقية تقدر قيمتها بأكثر من 500.000 دولار أميركي، ويُعتبر المستودع واحدًا من أكبر المستودعات في العالم مما يضع العمليات في منظورها عندما يتعلق الأمر بمساعدة العالم في مكافحة كوفيد- 19.

وأضاف روبرت بلانشارد: إن هذا المستودع، من بين شبكة من المستودعات على مستوى العالم، جزء من نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ونظام الاستجابة الإنسانية التابع للأمم المتحدة لديه شبكة من المستودعات في جميع أنحاء العالم. ويعد من أكبر عمليات المستودعات، بالإضافة إلى تلك التي في كوبنهاغن.

وحول المستقبل والشراكة بين المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي ومنظمة الصحة العالمية قال روبرت بلانشارد: «نحن نبني مركزاً للخدمات اللوجستية الطبية هنا في دبي، وقد نما حجمنا أربعة أضعاف الحجم الذي كنا عليه في الأصل، وأعتقد أن في المستقبل سنرى ارتباطاً قوياً بين علم إدارة سلسلة الإمدادات وعلوم الطب للوصول إلى هدفنا المتمثل في حماية مليار من حالات الطوارئ الصحية».