فريدة الحوسني تدعو لتحويل تحديات «كورونا» إلى فرص

الشارقة (وام)

حثت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، الشباب الإماراتي والعربي، على التحلي بالروح الإيجابية، والاستفادة من التحديات التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا المستجد بوصفها فرصاً يمكن تطويرها، واكتشاف حجم جاهزيتهم في مواجهتها.

جاء ذلك، خلال حوار نظمته «سجايا فتيات الشارقة» -التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين- مساء أمس الأول في اتصال مرئي عند بُعد، ضمن فعالية «لقاء مع ملهم»، والتي تنظمها بهدف تقديم نماذج ملهمة من المجتمع الإماراتي لمنتسباتها وللأجيال الجديدة من اليافعين والشباب، وإتاحة المجال أمامهم للتحاور معها، والتعرف إلى التحديات والصعوبات التي واجهت مسيرتهم.

وقالت الحوسني، إن فيروس كورونا المستجد تحدٍّ، فرض ظرفاً استثنائياً، ولكن في المقابل لولا هذا الظرف لما خضنا تجربة الدراسة عن بُعد بهذه السرعة، ولولا هذا التحدي لما خضنا تجارب عديدة مختلفة ومميزة.. فعليكم كشباب الاستفادة من هذه الأوضاع، واستغلال الأوقات في اكتساب مهارات وهوايات جديدة.

وتحدثت الحوسني خلال اللقاء الذي حضره أكثر من 300 شاب وشابة، وعدد من الإعلاميين من داخل الدولة وخارجها عن تجربتها الشخصية كمتحدث رسمي باسم القطاع الصحي للدولة، في ظل الوضع الراهن، وتوقفت عند مسيرتها المهنية وسنوات الدراسة التي مرت بها، إلى جانب حياتها الأسرية ودورها كأم.

وفي حديثها حول عملها كمتحدث رسمي عن قطاع الصحة، قالت الحوسني: «هذا تشريف كبير لي، وعلى الرغم من مشاركتي الإعلامية السابقة، لكن كانت هذه التجربة مختلفة، ففي هذا الوضع الراهن أتحدث مع جميع فئات المجتمع الإماراتي لذا يجب تقديم المعلومات بطريقة سهلة ومبسطة لتصل لجميع المشاهدين، وأتمنى أن أكون قد نجحت في ذلك».

ودعت الشباب إلى ضرورة دعم المجتمع من خلال التطوع في مختلف القطاعات والعمل على نشر الوعي بين أفراده بالاستناد إلى المعرفة والعلم، وليس من خلال ما يتم تداوله على مواقع تواصل الاجتماعي من معلومات غير موثوقة المصدر.

وقالت: «أؤمن بأن الإنسان كشخص لا يمكن أن ينجح وحده مهما كان متميزاً فالعمل ضمن الفريق الواحد ضرورة، فرغم أن المهارات الشخصية مفيدة، لكنها لا يمكن أن تغني الإنسان والقائد عن عمله مع الفريق، فدورنا كقادة أن نعمل على إخراج الطاقات الموجودة داخل أفراد الفريق، ونحقق التكامل بينها لنصل إلى نتائج باهرة وناجحة جداً».

من جانبها، شكرت الشيخة عائشة القاسمي، مدير «سجايا فتيات الشارقة» الدكتورة فريدة الحوسني على حضورها في هذه الجلسة الملهمة، ومشاركتها الحضور بالعديد من محطاتها الحياتية والعملية وتصديرها لصورة جديدة ناجحة ومؤثرة لصور المرأة الإماراتية لتكون مصدر إلهام للكثير من الفتيات في سجايا والإمارات.