أبوظبي أنتجت 122 ألفاً و550 طناً من الخضراوات خلال موسم 2018-2019

بلغ إجمالي كمية إنتاج الخضراوات في الحقول المكشوفة والبيوت المحمية في إمارة أبوظبي 122 ألفاً و550 طناً خلال الموسم الزراعي 2018 - 2019، وقدرت المساحة المزروعة بنحو 18 ألفاً و711 دونماً.

حيث أنتجت مزارع العين وحدها حوالي 74 ألفاً و885 طناً بنسبة تصل إلى نحو 61.1% من إجمالي إنتاج الإمارة وبمساحة إجمالية بلغت حوالي 10 آلاف و281 دونماً بنسبة 55% من إجمالي المساحة المزروعة، تلتها مزارع الظفرة التي أنتجت حوالي 26 ألفاً و569 طناً من الخضراوات بنسبة 21.7% من إجمالي إنتاج الإمارة على مساحة بلغت حوالي 4 آلاف و199 دونماً بنسبة 22%، ثم أخيراً مزارع أبوظبي التي أنتجت حوالي 21 ألفاً و96 طناً بنسبة 17.2% من إجمالي الإنتاج وبمساحة إجمالية قدرت بنحو 4 آلاف و231 دونماً بنسبة 23% من إجمالي المساحة المزروعة في أبوظبي.

ويمثل هذا الإنتاج الكثيف ثمرة جهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لزيادة المساحة المزروعة في الإمارة، وتطوير أنماط الزراعة بالاعتماد على التقنيات الحديثة والأنظمة الملائمة لظروف التربة والمناخ، بالإضافة إلى مواجهة تحدي ندرة المياه، حيث تحرص الهيئة على استدامة قطاع الزراعة وتحقيق رؤية حكومة أبوظبي وتطلعات أصحاب المزارع من خلال مساعدتهم على تنمية وزيادة الإنتاج المحلي لتعزيز تنافسيته في السوق، وتنمية مساهمته في منظومة الأمن الغذائي.

وبلغ إجمالي مساحة الحقول المكشوفة المزروعة بالخضراوات في إمارة أبوظبي حوالي 13 ألفاً و735 دونماً، حيث تستحوذ العين وحدها على نصف هذه المساحة، حوالي 6 آلاف و898 دونماً، وبنسبة 50.2% من إجمالي المساحة المزروعة بينما تبلغ مساحة الحقول المكشوفة في أبوظبي حوالي 3 آلاف و566 دونماً بنسبة 25.9% مقابل 3 آلاف و272 دونماً في الظفرة بنسبة 23.9%.

وتقدر كمية إنتاج الخضراوات في الحقول المكشوفة بمزارع الإمارة بنحو 44 ألفاً و125 طناً خلال الموسم الزراعي 2018-2019 وأنتجت مزارع العين وحدها حوالي 19 ألفاً و992 طناً بنسبة تصل إلى نحو 45.3%، تلتها مزارع الظفرة التي أنتجت حوالي 14 ألفاً و51 طناً من الخضراوات بنسبة 31.8% من إجمالي إنتاج الإمارة، ثم أخيراً مزارع أبوظبي التي أنتجت حوالي 10 آلاف و81 طناً بنسبة 22.9%.

أما بالنسبة لمساحة البيوت المحمية المزروعة بالخضراوات في إمارة أبوظبي، فقد بلغت حوالي 4 آلاف و976 دونماً، وتستحوذ العين وحدها على أكثر من ثلثي هذه المساحة، حوالي 3 آلاف و383 دونماً بنسبة 68% مقابل 927 دونماً في الظفرة بنسبة 18.6%، بينما بلغت مساحة البيوت المحمية المزروعة بالخضراوات في أبوظبي حوالي 666 دونماً بنسبة 13.4%.

وتقدر كمية إنتاج الخضراوات في البيوت المحمية بأبوظبي بنحو 78 ألفاً و425 طناً خلال الموسم الزراعي 2018 - 2019 وأنتجت مزارع العين وحدها حوالي 54 ألفاً و893 طناً بنسبة تصل إلى نحو 70%، تلتها مزارع الظفرة التي أنتجت حوالي 12 ألفاً و517 طناً من الخضراوات بنسبة 16% من إجمالي إنتاج الإمارة، ثم أخيراً مزارع أبوظبي التي أنتجت حوالي 11 ألفاً و15 طناً بنسبة 14%.

أما بالنسبة للمحاصيل العلفية، فقد بلغ إجمالي إنتاج مزارع أبوظبي حوالي 161 ألفاً و506 أطنان، معظمها من محاصيل الذرة والشعير والجت التي تستخدم لتغذية الثروة الحيوانية في العزب والمزارع، حيث بلغ إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل العلفية 36 ألفاً و259 دونماً. وتوزع الإنتاج حسب المناطق بواقع 125 ألفاً و556 طناً في منطقة العين بمساحة إجمالية بلغت 27 ألفاً و207 دونمات، تلتها منطقة الظفرة بمساحة بلغت حوالي 5 آلاف و244 دونماً، حيث أنتجت حوالي 22 ألفاً و25 طناً، ثم أبوظبي بمساحة 3 آلاف و808 دونمات، وإنتاج 13 ألفاً و925 طناً.

ويتوج هذا الإنتاج الكثيف جهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وعملها الدؤوب مع المزارعين لزيادة المساحة المزروعة في الإمارة وتطوير أنماط الزراعة، حيث تحرص الهيئة على إطلاق خطة زراعية في بداية الموسم الزراعي تستهدف تنظيم الإنتاج وتنويع الأصناف بما يتوافق مع احتياجات المستهلكين وظروف كل منطقة، وتتنوع أصناف المحاصيل المطروحة في الخطة الزراعية لتصل إلى 42 صنفاً من الخضراوات والفواكه والورقيات، بالإضافة إلى المنتجات العضوية التي تمنح أصحاب المزارع الفرصة للتوسع في الزراعة وتسويق منتجات غير اعتيادية، تلبي احتياجات السوق من المنتج المحلي، حيث يتم توزيع المحاصيل بين مزارع البيوت المحمية ومزارع الحقول المكشوفة لمنع التنافس خلال موسم الإنتاج مثل الطماطم العادية الدائرية ليكون إنتاجها من البيوت المحمية، بحيث يتم توجيه المزارعين إلى زراعة أصناف غير تقليدية من الفواكه مثل التين والمانجو والبرتقال والجوافة والجريب فروت والليمون، بالإضافة إلى أصناف من الورقيات مثل النعناع، البقدونس، والكزبرة.