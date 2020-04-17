الامارات | تمديد برنامج التعقيم الشامل في دبي على مدار اليوم أسبوعاً إضافياً

شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد برنامج التعقيم الشامل في دبي على مدار اليوم أسبوعاً إضافياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم تمديد برنامج التعقيم الشامل في الإمارة على مدار 24 ساعة يومياً ولمدة أسبوع إضافي، وذلك في ضوء النجاح الذي حققه الإجراء الذي تم تطبيقه في دبي منذ يوم 4 أبريل الجاري . Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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