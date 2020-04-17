الامارات | شرطة دبي: لا علاقة لكورونا بانتحار عامل آسيوي في جبل علي

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي: لا علاقة لكورونا بانتحار عامل آسيوي في جبل علي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير مركز شرطة جبل علي العميد عادل السويدي عدم صحة ما تردد حول انتحار عامل آسيوي نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وقال السويدي لـ"الإمارات اليوم" إن هذا النوع من الحوادث يتكرر على فترات نتيجة ثقافة لدى فئة بعينها، لكن لا علاقة لفيروس كورونا بالحادث، مشيراً إلى عدم تسجيل أي حالات إصابة بالفيروس داخل البناية التي يقيم بها هذا العامل من الأساس.

وحول تفاصيل الواقعة، أفاد بأن بلاغاً ورد في حوالي الساعة 12.20 دقيقة عن سقوط عامل من الطابق الثالث على حافلة صغيرة أسفل المبنى، فانتقلت دورية شرطة على الفور بالإضافة إلى الإسعاف وتبين أنه قطع شرايين رجله داخل حمام غرفته بالطابق الثاني، قبل أن يلقي بنفسه من الطابق الثالث.

وأوضح السويدي أن العامل كان على قيد الحياة حين وصلت الشرطة والإسعاف وتم نقله مباشرة إلى مستشفى راشد لتلقي الإسعافات اللازمة لكنه توفي متأثراً بإصابته في حوالي الساعة الثالثة صباح اليوم، مشيراً إلى أن تحقيقاً فورياً أجري حول ملابسات الحادث، في ظل عدم وجود شبهة جنائية.