الامارات | 95% نسبة وعي سكان عجمان بأعراض «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 95% نسبة وعي سكان عجمان بأعراض «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تولى مركز عجمان للإحصاء والتنافسية إعداد وتنفيذ دراسة استطلاعية حول مدى الوعي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وطرق الوقاية منه ومكافحة انتشاره في إمارة عجمان، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 10 أبريل الجاري عبر قنوات التواصل الإجتماعي والرسائل النصية باللغات العربية والإنجليزية والأردو، وأكدت نتائج الدراسة أن أكثر من 95% من المشاركين لديهم وعي بأعراض «كورونا» وطرق الوقاية منه.



وأكدت المدير التنفيذي للمركز، الدكتورة هاجر الحبيشي، أن الدراسة تأتي في إطار الجهود الحكومية الموحدة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وضمان استمرارية العمل وكفاءته، ودعم جهود الدولة الوقائية في مكافحة انتشار هذا الوباء العالمي، وتهدف إلى قياس مدى وعي افراد المجتمع بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وطرق الوقاية منه ومكافحة انتشاره، بالإضافة إلى تفهم إجراءات تقييد الحركة وأهميتها في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.



وأشارت إلى أن المرك تلقى من خلال هذه الدراسة العديد من المقترحات القيمة التي تنسجم مع مبادرات الدولة وإمارة عجمان ومن أبرزها إجراء الفحص الشامل المجاني للاسر التي تتضم أطفال أو كبار في السن، وتوفير إمكانية الفحص للفئات أو الأفراد المستضعفين مثل المطلقات والأرامل والمتابعة الدقيقة لمساكن العمال، مؤكدة أن الدولة لم تغفل هذه المقترحات وسيتم الأخذ بها وتطبقها على أرض الواقع في الوقت الراهن.

Advertisements



وشارك في الدراسة 1375 شخصاً من المواطنين وغير المواطنين (الذكور والإناث)، وخلصت نتائج الدراسة إلى أن أكثر من 95 % من المشاركين لديهم وعي بأعراض مرض فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه.



واعتبر جميع المشاركين في الدراسة أن أفراد المجتمع لديهم وعي كافٍ بالمرض، بينما لم يبدِ 45% أي قلق بشأن الأزمة الحالية نتيجة الإجراءات الاحترازية التي قامت بها حكومة عجمان.



وأفاد 76% بأن وسائل التواصل الاجتماعي تمثل المصدر الأهم بالنسبة لهم للحصول على المعلومات ومتابعة تطورات الأزمة الصحية الحالية، في حين جاءت المواقع الإلكترونية في المرتبة الثانية كمصدر للمعلومات، فيما يتلقى 75% رسائل تنبيهات الطوارئ عبر الهواتف المتحركة.



وأعرب 94 %من المشاركين عن شكرهم وتأييدهم للإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بتقييد الحركة التي تقوم بها حكومة عجمان حرصاً منها على سلامة المواطنين والمقيمين في الإمارة، بما يكفل تحقيق أقصى درجات النجاح للتدابير الوقائية، التي يتم اتخاذها في امارة عجمان وعلى مستوى الدولة بصفة عامة.