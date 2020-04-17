تخصيص مركز لتلقي بلاغات اشتباه الإصابة بكورونا في المدن العمالية والمناطق الصناعية بأبوظبي

أعلنت لجنة الأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي تخصيص مركز عمليات لتلقي البلاغات المتعلقة بالحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" ضمن المدن العمالية والمناطق الصناعية، وذلك من خلال التواصل بالرقم 909، بهدف تقديم الرعاية الطبية اللازمة بالسرعة الممكنة، واحتواء انتشار العدوى في حال الإصابة، حرصاً على صحة وسلامة قاطني المدن العمالية والمناطق الصناعية.

يأتي ذلك استكمالاً لسلسلة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الجهات المختصة في الإمارة، والتي تضع حماية صحة وسلامة المجتمع بجميع أطيافه على رأس أولوياتها، إلى جانب دعم الجهود المتواصلة لمواجهة انتشار فيروس "كوفيد-19".

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