الامارات | «إسلامية دبي» تنفي ترخيص «صندوق الأمل»

شكرا لقرائتكم خبر عن «إسلامية دبي» تنفي ترخيص «صندوق الأمل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي ما تم تداوله من شائعات حول ترخيص «صندوق الأمل بالإمارات» وهو من تأسيس رجل أعمال مقيم في دبي، وذلك بناء على ما تنص عليه المادة رقم (3) من المرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرعات وقرار المجلس التنفيذي رقم 26 لسنة 2013 بشأن الجمعيات الخيرية في إمارة دبي، وفي حال تمت المخالفة ستتعرض المنشأة للمساءلة القانونية.



وتؤكد الدائرة على توخّي الحذر والدّقّة في نشر مثل هذه المعلومات، موضحة أن دولة الإمارات منذ تأسيسها حققت نقلة مهمة في مسار العمل الخيري والإنساني، فهي لم ترسخ ثقافة العطاء والعمل التطوعي في الدولة، وإنما أسهمت في تأسيس وتعزيز استدامة العمل الخيري والإنساني أيضاً، ما عزز مكانتها على خريطة العمل الإنساني محلياً وعالمياً.



وتحرص الدائرة على دعم وتشجيع حملات جمع التبرعات وأنشطة العمل الخيري في إمارة دبي بما يتماشى ومستهدفات البند التاسع من وثيقة الخمسين، والالتزام بأعلى المعايير المعتمدة في هذا المجال وفق الضوابط التي يحددها القانون، وتعمل بشكل مستمر العمل مع الجهات المعنية كافة لتعزيز ثقافة العمل الخيري، الأمر الذي يعزز الثقة بين الجهات المانحة من مؤسسات وأفراد وبين الجمعيات الخيرية والجهات المستفيدة من التبرعات، بما يضمن وصول التبرعات لمستحقيها.