الامارات | شرطة أبوظبي تحذر من خلط مواد التنظيف في التعقيم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي والإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي من خلط مواد التنظيف من أجل الحصول على معقم لفيروس كورونا.

وأوضحت أن الخلط يؤدي إلى تفاعلات كميائية وإطلاق غازات سامة تؤدي إلى الاختناق وإلحاق الضرر بصحة الإنسان.

وحثت على ضرورة مراعاة أن يكون المكان جيد التهوية قبل البدء في عملية التنظيف واستخدام كمامات عند استعمال المنظفات وارتداء قفازات واقية لمنع ملامسة تلك المواد للجلد حماية من التعرض للضرر. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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