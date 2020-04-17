«لا تشلون هم».. توعية صحية للعمال في دبي

تحرير الأمير (دبي)

تواصل القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في الإمارة، وفريق الأزمات والكوارث، والجمعيات الأهلية، وعدد من شركات القطاع الخاص، حملة توعوية، وبرامج تثقيفية طبية، تحت شعار «لا تشلون هم»، لفئة العمال في كل من مناطق المحيصنة (سينا بور) والقوز الصناعية 1، 2، 3، 4 وجبل علي الصناعية، ومنطقة دبي للاستثمار.

وأكد العميد الدكتور محمد عبدالله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، مواصلة فريق عمل حملة «لا تشلون هم» برامجه التوعوية للعمال وأصحاب المساكن العمالية، عبر توزيع النشرات التوعوية، إلى جانب عرض الأفلام التثقيفية بعدة لغات عن كيفية اتخاذ إجراءات احترازية جدية؛ من حيث الالتزام بقواعد الصحة العامة وتنظيف وتعقيم الأسطح.

وقال النقيب حمد عبيد الشامسي، رئيس قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة في شرطة دبي: إن فريق «لا تشلون هم» يواصل برامجه التوعوية للعمال وأصحاب المساكن العمالية، عبر توزيع وجبات غذائية في منطقة المحيصنة، بالتنسيق مع بنك الإمارات للطعام، وشركة B Plan، وتوزيع النشرات التوعوية، إلى جانب عرض الأفلام التثقيفية بلغات مختلفة، تؤكد على الالتزام بقواعد الصحة العامة.

واستهدفت الحملة العمال، عبر حزمة من الإرشادات الصحية والوقائية، والعمل على توفير مواد وأدوات التعقيم، فضلاً عن دعمهم بجميع الاحتياجات الضرورية لهم، للحفاظ على صحتهم، ولمواجهة خطر انتشار الفيروس، بحيث يتمكنون من مزاولة أعمالهم وأنشطتهم في القطاعات الحيوية

وتضمنت الحملة، التي بدأت في 22 مارس الماضي وما تزال مستمرة، عدداً من المحاضرات وورش العمل الخاصة بالصحة، عن الوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا»، وطرق انتقال العدوى، وكيفية حماية أنفسهم، والأعراض التي تظهر على الشخص المصاب، وغيرها من الإرشادات المهمة التي يجب التقيد بها، كما أكدت شرطة دبي على ضرورة ارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، وغسل اليدين بالطريقة السليمة، بهدف معرفتهم بمخاطر الإصابة بفيروس «كورونا»، وتثقيفهم بسبل الوقاية من الإصابة، من أجل الحد من انتشار هذا الفيروس. وتمكنت شرطة دبي من الوصول إلى أكبر قدر ممكن من العمالة الموجودة في الثكنات العمالية، كما عمدت إلى مخاطبة العمال بلغاتهم من أجل أن تصل الرسالة بوضوح، والذين يبلغ تعدادهم نحو 190 ألف عامل، يتوزعون على مساكن عمالية تم بناؤها وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.

1000 قناعٍ واقٍ لعناصر شرطة دبي

زودت شرطة دبي عناصرها بأقنعة الوجه الواقية من الفيروسات والمصنعة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، للحفاظ على سلامة أفرادها وفرقها العاملة على مدار الساعة ضمن الصفوف الأمامية، للتأكد من التنفيذ الدقيق للإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وطبعت شرطة دبي 1000 قناع، سيتم توزيعها على عناصرها في عدد من المواقع الشرطية حول دبي، كما سيتم تسليم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مجموعة من الأقنعة لتوزيعها على أطقمها الميدانية.

ويساعد القناع، الذي يمكن استخدامه لعدة مرات ولفترات طويلة على مدار اليوم، على حماية منطقة الوجه كاملة من رذاذ المرضى والمصابين بفيروس «كوفيد - 19» الذي يشكل المصدر الأول للعدوى.

ويمثل القناع الواقي طبقة حماية إضافية مع الكمامة التي يجب استخدامها تحت القناع، لحماية مضاعفة من خطر انتقال الفيروس إلى الأطقم والفرق الميدانية.