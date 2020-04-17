الـ «آيزو» لـ «بلدية عجمان»

عجمان(الاتحاد) حصدت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، آيزو استمرارية الأعمال، حيث تعتبر أولى الدوائر الحكومية على مستوى البلديات تحصل على معيار استمرارية الأعمال للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

‎وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، ورئيس لجنة استمرارية الأعمال، أن الدائرة جسدت المعنى الحقيقي لفن إدارة الأزمات وأثبتت قدرتها على ضمان استمرارية تقديم خدماتها وواجباتها تجاه مجتمع عجمان بكفاءة عالية وجهوزية متكاملة خصوصاً في ظل أزمة جائحة كورونا الراهنة والذي يشهدها العالم أجمع، حيث تعاملت مع الحوادث المفاجئة عبر إعداد الخطط والتجهيزات المدروسة والمنسقة مسبقاً وتدريب كوادرها المؤهلة على جميع السيناريوهات وتوزيع الأدوار والمسؤوليات على موظفيها كل حسب اختصاصه.

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