هدى الطنيجي (رأس الخيمة) خصصت إدارة ترخيص الآليات والسائقين في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة 10 خطوط اتصال لتقديم خدماتها والرد على استفسارات الجمهور المتعامل.

ويأتي الإجراء من باب تقديم أفضل الخدمات لمتعاملي الشرطة في ظل الالتزام بتقديم الخدمات عن بُعد حفاظًا على سلامة وصحة الجميع.

وقال العميد الدكتور محمد الحميدي المدير العام للعمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة: إن الإدارة ارتأت إيجاد خطوط اتصال مباشرة في ظل التدابير الاحترازية التي تتبعها شرطة رأس الخيمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيدا-19، وللحد من نسب تواجد الجمهور المتعامل في مراكز تقديم الخدمة .

وأشار إلى أن ترخيص الآليات والسائقين قامت بتخصيص 10 خطوط اتصال لعدد من الأقسام والأفرع المهمة لتقديم وتسهيل خدمات وطلبات الجمهور المتعامل بعيداً عن أي تأخير يذكر.

وذكر أن كافة الخدمات الخاصة بوزارة الداخلية يمكن إجراؤها عن طريق التطبيقات الذكية بالإضافة إلى تخصيص مركز اتصال موحد في وزارة الداخلية وهو الرقم 8005000.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 10 خطوط لمتعاملي «ترخيص الآليات» برأس الخيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.