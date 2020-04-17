مقابلات افتراضية للالتحاق بـ«طب جامعة الإمارات»

العين (وام ) اعتمدت كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات «المقابلات الشخصية الافتراضية»، عوضاً عن المثول الشخصي للمقابلات، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من اختبارات القبول السنوية للمتقدمين للالتحاق ببرنامج الطب البشري في الجامعة. وقالت الدكتورة علياء البواردي مساعد العميد لشؤون الطلبة، الأستاذ المشارك في قسم علم الأمراض بكلية الطب، استشاري علم الأمراض في مستشفى توام، إنه تم ذلك بالتنسيق مع المرشحين الجدد للعام الأكاديمي 2020-2021.

وأوضحت أن المقابلات المتعددة تهدف إلى تقييم المهارات غير الأكاديمية للمتقدم، والتي تعد من ضروريات مزاولة المهنة الطبية، مثل التفكير الأخلاقي، ومهارة التواصل الفعال.

وأكد الدكتور طالب المنصوري مساعد العميد للشؤون السريرية، الأستاذ المساعد في قسم الأشعة واستشاري أشعة الأعصاب وقسطرة المخ في مستشفى توام، نجاح التجربة الأولى للمقابلات الشخصية للطلبة المتقدمين، حيث تمت مقابلة 10 طلاب.

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