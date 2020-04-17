«الصحة» تحذر من دواء لعلاج تليف الرئة

سامي عبد الرؤوف (دبي)

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من صرف المستحضر الدوائي ESBRIET(Pirfenidone)) المستخدم لعلاج التليف الرئوي مجهول السبب، مشيرة إلى أن هذا التحذير جاء نتيجة الإبلاغ حديثا عن آثار جانبية خطيرة على الكبد تصل إلى الوفاة بالنسبة لمرضى IPF الذين يستخدمون المادة الدوائية بيرفينيدون.

وأوضحت الوزارة في تعميم أصدرته أمس لجميع ممارسي الرعاية الصحية بالدولة، أن المنتج مسجل في إدارة الدواء بالوزارة، لافتة إلى انه تم الإبلاغ مؤخرا عن آثار جانبية خطيرة على الكبد، خلال الأشهر الأولى من العلاج.

وأوصت الوزارة، بالتحقق من مستوى إنزيمات الكبد قبل بدء العلاج، ثم على شهريا خلال أول 6 أشهر من العلاج ثم كل 3 أشهر بعد ذلك، كما يجب قياس اختبارات وظائف الكبد على الفور في المرضى الذين يبلغون عن أعراض قد تشير إلى إصابة الكبد والتي تشمل التعب، فقدان الشهية، وعدم الراحة في أعلى البطن الأيمن، البول داكن اللون أو اليرقان.

وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم تحديث النشرة الداخلية للدواء لتشمل الإصابات الخطيرة على الكبد وإضافة توصيات ومراقبة المرضى عند صرف الدواء.

وفي تعميم ثان، حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من الوسيلة الطبية imager ii sf angiographic catheters المصنعة من قبل شركة « بوسطن سنتيفيك» والتي تستخدم للقسطرة الوعائية، موضحة أن سبب التحذير يعود لاحتمالية انفصال طرف القسطرة أثناء اجراء العمليات الجراحية للمريض، التي قد تؤدي إلى الحاجة لإجراء عملية جراحية أخرى لإزالة طرف القسطرة من الأوعية الدموية للمريض.

وأشارت الوزارة في تعميم أصدرته إلى كافة المنشآت الصحية وجميع ممارسي الرعاية الصحية، إلى أن هذه الوسيلة الطبية قد تؤدي إلى بقاء المريض في المستشفى لمدة أطول، بالإضافة إلى أن هناك أيضا احتمالية حدوث إصابات خطيرة كانسداد مجرى الدم أو السكتة الدماغية أو الوفاة.

وطلبت الوزارة، سحب التشغيلات المتأثرة من مخزون المستشفيات والتوقف عن استخدام التشغيلات المتأثرة والبالغ عددها 24 تشغيلة جميعها ينتهي خلال العام الجاري، كما طلبت الوزارة إعادة هذه التشغيلات إلى الشركة المصنعة.