التعلم عن بعد متواصل في جامعة الشارقة فرع خورفكان

الشارقة (الاتحاد) يباشر فرع جامعة الشارقة بمدينة خورفكان، منظومة العمل والتعلم عن بُعد بشكل كامل وعلى كافة الصعد، تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة في الأوضاع الراهنة.

وكانت الجامعة أطلقت في 7 مارس الماضي، منظومة التعلم عن بُعد، معتمدةً على بنيتها التكنولوجية الحديثة والمتطورة، والتي أهلتها للبدء مباشرة في منظومة التعلم عن بعد، ثم تلاها إطلاق منظومة العمل عن بُعد، باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة والبرامج والتطبيقات المعتمدة في استخدام وسائل التواصل عبر منصات الإنترنت، لتقديم الخدمات من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية.

وبدأ فرع الجامعة بمدينة خورفكان، في ضوء هذه الإجراءات، بتقديم دورات تدريبية لجميع أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، في سبيل تهيئة الظروف التعليمية والإدارية للاستمرار في توفير جميع السبل والإمكانيات المتاحة، وتسخير المناهج والمعارف جميعها في يد طالب العلم.

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